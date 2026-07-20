Extienden corte de agua en La Serena y Coquimbo por desborde del Río Elqui

20 jul. 2026 - 04:17 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Aguas del Valle, encargada de la distribución de agua potable en la Región de Coquimbo, informó que se extenderá el corte de agua que comenzó a eso de las 20:00 horas de este domingo en la zona.

En primera instancia, la empresa señaló que el corte del suministro sería hasta las 06:00 de la madrugada de este lunes; sin embargo, actualizó la información precisando que el corte se mantendrá y se ampliará la zona afectada.

Por otro lado, la compañía no anunció la hora en que se repondrá el servicio.

¿Por qué se extenderá el corte de agua en la Región de Coquimbo?

Aguas del Valle informó que "las intensas lluvias de las últimas horas, la extrema turbiedad del río Elqui y su posterior crecida y desborde han provocado una situación crítica y sin precedentes. Esta crisis mantiene fuera de operación parte importante de la infraestructura sanitaria que abastece a la conurbación La Serena-Coquimbo", explicó en un comunicado.

Desde la compañía añadieron que "la magnitud del evento ha generado inundaciones, activación de quebradas y extensas zonas cubiertas por barro, sedimentos, rocas y material aluvional. Estas condiciones afectaron instalaciones estratégicas para la producción de agua potable, provocaron la pérdida de enlaces eléctricos y bloquearon por completo los accesos a distintas instalaciones".

🚨 Emergencia sin precedentes: ¿Por qué sigue el corte de agua?



Las intensas lluvias y el desborde del río Elqui provocaron daños en infraestructura crítica, pérdida de enlaces eléctricos y accesos bloqueados.



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Tal ha sido la magnitud de la emergencia que la empresa tuvo que evacuar a sus trabajadores. "Nuestra infraestructura está en riesgo y debimos evacuar a nuestro personal de algunas instalaciones", indicaron.

Finalmente, indicaron que "hoy nuestro principal esfuerzo está enfocado en mantener y reforzar el abastecimiento alternativo para la comunidad, mientras trabajamos para recuperar el acceso a nuestros recintos y poder evaluar los daños que provocó esta emergencia".

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