"La dolce vita": El romántico video de Alexis Sánchez y su pareja recorriendo Italia en moto durante sus vacaciones

20 jul. 2026 - 20:00 hrs.

Alexis Sánchez sigue disfrutando al máximo de sus vacaciones en el verano europeo, y esta vez fue su pareja, la modelo Alexandra Litvinova, quien sorprendió a sus seguidores al mostrar un romántico registro de sus vacaciones en Italia.

A través de su cuenta de Instagram, la joven compartió un video donde se les ve paseando en motocicleta: el "Niño Maravilla" al volante mientras ella lo abraza por la espalda y graba el recorrido por las calles italianas.

Paseos y compras en Italia

El registro fue acompañado por el texto "You + me, summer, Italy", ambientado con el clásico tema musical "Sarà perché ti amo". Para coronar la publicación, Litvinova escribió en la descripción: "La dolce vita".

El contenido no quedó ahí. Más tarde, la modelo sumó un par de historias en la misma red social donde se les ve disfrutando de un nuevo paseo en moto juntos, además de una postal de ambos haciendo compras en una tienda de ropa.

Aunque el tocopillano suele ser bastante reservado con su vida personal, estos registros dejan ver lo relajado que pasa sus días en Europa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alexandra Litvinova | model & ? mama (@litvinova_alexandra)

El futuro de Alexis

Todo esto ocurre mientras el histórico delantero de la Selección Chilena se encuentra en búsqueda de club para la próxima temporada, tras haber salido libre desde el Sevilla.

Si bien aún no hay certezas sobre cuál será su próximo destino futbolístico, todo apunta a que su futuro continuará en el Viejo Continente, lejos de un eventual retorno a Chile por el momento.

Todo sobre Alexis Sánchez