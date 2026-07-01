Giro en el futuro de Alexis Sánchez: Desde España aseguran que no renovará con Sevilla

01 jul. 2026 - 10:58 hrs.

¿Qué pasó?

El futuro de Alexis Sánchez volvería a dar un giro. Pese a que existía optimismo respecto a una posible renovación, este miércoles desde España aseguraron que el delantero chileno no continuará en Sevilla, por lo que quedará como jugador libre para definir el próximo destino de su carrera.

El atacante finalizó su contrato con el cuadro andaluz el martes y, aunque durante las últimas semanas se especuló con la posibilidad de extender el vínculo tras su destacado cierre de temporada, finalmente las negociaciones no llegaron a buen puerto.

La información fue dada a conocer por el diario español Marca, que aseguró que la continuidad del bicampeón de América con La Roja se descartó en las últimas horas.

"El Niño Maravilla se despedirá en las próximas horas"

"Alexis Sánchez finalmente no renovará su contrato con el Sevilla, así que abandonará de forma definitiva la disciplina blanquirroja. En principio, ambas partes mantenían una predisposición absoluta con vistas a prolongar su relación un año más", publicó el citado medio.

El periódico añadió que "las negociaciones entre Alexis y el Sevilla se han terminado encallando. Por lo tanto, ante la imposibilidad de alcanzar un punto de encuentro, el club y el futbolista han decidido separar sus caminos, de forma que el Niño Maravilla se despedirá en las próximas horas", sostuvo la publicación.

Por ahora, ni el club español ni el entorno del delantero se han pronunciado oficialmente sobre la información. De confirmarse, Alexis Sánchez deberá buscar un nuevo equipo para continuar su carrera, luego de finalizar su etapa en el Sevilla.