¿Se aleja de Europa? El nuevo destino que podría tener Alexis Sánchez tras quedar libre

26 jun. 2026 - 16:29 hrs.

Alexis Sánchez quedó como agente libre tras finalizar su contrato con el Sevilla FC, poniendo fin a una temporada marcada por las dificultades del club español, que luchó durante gran parte del campeonato por alejarse de la zona de descenso.

Pese al complejo escenario, el delantero chileno elevó su rendimiento en los últimos meses y despertó nuevamente el interés de distintos equipos de cara a la próxima temporada.

Según informó AS, el atacante fue ofrecido en enero al Sport Club Internacional para incorporarse a mitad de año. Si bien en el conjunto brasileño valoraron los antecedentes del tocopillano, las conversaciones no avanzaron y la opción perdió fuerza.

En paralelo, el propio Sevilla quedó conforme con el nivel mostrado por Sánchez en el cierre de la temporada. De acuerdo con el citado medio, el club hispalense busca extender su vínculo por una temporada más y las negociaciones ya se encuentran avanzadas.

La MLS aparece como una alternativa para Alexis

Mientras define su futuro, otra opción comienza a tomar fuerza: la Major League Soccer.

Desde Estados Unidos han surgido consultas por la situación del delantero, quien siempre ha considerado la MLS como un destino atractivo para disputar los últimos años de su carrera. Sin embargo, hasta el momento no existe una oferta formal desde el fútbol norteamericano.

Este escenario también aleja, por ahora, un eventual regreso a Universidad de Chile. Aunque en el club azul reconocen que su incorporación sería un verdadero bombazo, el alto costo de la operación obligaría al jugador a realizar un importante esfuerzo económico.

Además, Sánchez no vería con buenos ojos el actual momento institucional de Azul Azul, marcado por diversas controversias durante los últimos meses, por lo que estima que este aún no sería el momento adecuado para regresar al fútbol chileno.