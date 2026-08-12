Subsidio eléctrico: Revisa acá si lo obtuviste

12 ag. 2026 - 07:00 hrs.

Este miércoles 12 de agosto se conocerán los resultados de la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico, beneficio que entrega un descuento directo en las cuentas de la luz.

El proceso de postulación finalizó el pasado 5 de junio y estuvo dirigido a hogares pertenecientes al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), considerando la información disponible hasta la segunda quincena de mayo.

Revisa acá si obtuviste el Subsidio Eléctrico

A partir de este miércoles 12 de agosto de 2026, quienes postularon podrán revisar si fueron seleccionados como beneficiarios del Subsidio Eléctrico.

Para realizar la consulta, deberán ingresar con su ClaveÚnica o sus datos personales al sitio oficial del beneficio (clic acá para revisar si fuiste seleccionado).

¿Cómo se aplicará el descuento?

Las personas que resulten beneficiadas recibirán el subsidio correspondiente al segundo semestre de 2026, que contempla los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

El descuento se reflejará directamente en las cuentas de electricidad en seis cuotas, a partir de septiembre de 2026.

Los montos dependerán de la cantidad de integrantes del hogar:

1 integrante: $17.346.

2 a 3 integrantes: $22.548.

4 o más integrantes: $31.224.

Además, en esta convocatoria se priorizó a hogares con personas electrodependientes, personas con discapacidad o dependencia, niños, niñas y adolescentes, cuidadores y adultos mayores.

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