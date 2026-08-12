Seguirá el frío extremo en Santiago: ¿Cuánto marcará el termómetro este miércoles en la capital?

12 ag. 2026 - 02:50 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las bajas temperaturas continuarán en la Región Metropolitana para este miércoles 12 de agosto, con mínimas que alcanzarán los 2°C en algunos sectores.

¿Cuánto frío hará en la Región Metropolitana?

En el sector sur de Santiago se esperan extremas de 3°C y 15°C. En San José de Maipo se registrará una mínima de 2°C y máxima de 10°C.

Para Santiago Centro, la proyección es de 3°C durante la mañana y 15°C en la tarde. Condiciones similares se anticipan en el sector poniente, con extremas de 4°C y 15°C.

En el sector norte de la capital, las temperaturas oscilarán entre 3°C y 15°C, al igual que en Colina. Más hacia el oriente, en tanto, se pronostican 4°C de mínima y una máxima de 15°C.

La Dirección Meteorológica pronosticó bajas temperaturas en Melipilla, con extremas de 2°C y 15°C. En Curacaví, el termómetro marcará 3°C y 15°C.

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