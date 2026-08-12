Tormentas eléctricas y rachas de hasta 80 km/h: Revisa el pronóstico de lluvias para este miércoles en el país

12 ag. 2026 - 00:35 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, se esperan lluvias y vientos de hasta 80 km/h en el país para este miércoles 12 de agosto. En concreto, se trataría de 12 regiones en donde se presentaría al menos uno de los fenómenos.

Zona insular

En Isla de Pascua, perteneciente a la región de Valparaíso, se registrarán chubascos en la madrugada y mañana del miércoles.

Zona norte

En Visviri, región de Arica y Parinacota, caerán chubascos de aguanieve desde la madrugada hasta antes del mediodía. Además, se esperan vientos de 60 km/h en la segunda mitad de la jornada. En Putre, también se registrarán chubascos, con una pausa desde la tarde, y vientos de 40 km/h.

En Colchane, región de Tarapacá, se presentarán chubascos de aguanieve en la madrugada y mañana del miércoles. En la tarde, podrían haber tormentas eléctricas con ráfagas de 70 km/h. En Pica, caerán chubascos en la primera mitad de la jornada. En Iquique, los vientos alcanzarán 60 km/h.

En Ollagüe, región de Antofagasta, lloverá durante todo el día, a excepción de la noche, con caída de chubascos de nieve en la madrugada, y chubascos de aguanieve en la mañana y tarde, además de probables tormentas eléctricas, con vientos de hasta 80 km/h.

En Calama lloverá en la madrugada y mañana, y en la tarde los vientos también alcanzarán los 80 km/h. En San Pedro, el fenómeno se dará durante todo el día, menos en la tarde. Allí se podrían registrar tormentas eléctricas, al igual que en Taltal y Antofagasta.

Para toda la región de Atacama se han pronosticado lluvias, desde la madrugada hasta la tarde, además de probables tormentas eléctricas. Los vientos oscilarán entre los 40 y 60 km/h.

En Vicuña, en la región de Coquimbo, caerán chubascos desde las primeras horas del día hasta la tarde. También se registrarán tormentas eléctricas.

En la primera mitad del miércoles, se registrarán chubascos aislados en Concepción y Lebu, región de Biobío. Lo mismo ocurrirá en Temuco, en la región de La Araucanía, y en sectores de la región de Los Ríos, como Valdivia, Panguipulli, La Unión y Río Bueno.

En la región de Los Lagos, se esperan chubascos aislados desde la tarde en adelante, al igual que en algunas localidades de la región de Aysén.

¿Cómo estará el clima en Santiago?

En sectores de la Región Metropolitana se registrarán chubascos aislados durante esta madrugada. En específico, el centro de Santiago, el sector sur, oriente y San José de Maipo, se verán afectados.

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