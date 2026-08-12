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Suspenden clases en región de Tarapacá por sistema frontal: Revisa las zonas en donde regirá la medida este miércoles

¿Qué pasó? 

La Seremi de Educación de Tarapacá informó la suspensión de clases para este miércoles 12 de agosto debido a las condiciones climáticas que afectan a la región.

La medida busca priorizar la seguridad de las comunidades educativas, considerando las afectaciones registradas producto de fuertes vientos, voladuras de techumbres y cortes de energía eléctrica.

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¿En dónde regirá la medida? 

De acuerdo al organismo, suspensión de clases va dirigida a los establecimientos educacionales de Iquique, Alto Hospicio y todo el litoral costero, incluidas las caletas de Chanavayita, San Marcos y Pisagua.

En el caso de la provincia del Tamarugal, la situación "continuará siendo evaluada caso a caso, de acuerdo con las condiciones de cada localidad", agregó la Seremi. 

La medida se adoptó en coordinación con SENAPRED y la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá.

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Asimismo, se hizo un llamado a las familias y comunidades educativas a mantenerse informadas exclusivamente a través de los canales oficiales.

Cabe destacar que, hasta las 00:00 horas de este miércoles, más de 12 mil hogares se encontraban sin luz, de acuerdo a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, siendo Iquique la zona más afectada. 

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