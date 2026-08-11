Reportan intenso viento cálido en Iquique: Se superaron los 30°C en la noche de este martes

11 ag. 2026 - 20:45 hrs.

¿Qué pasó?

Usuarios de redes sociales y de la comunidad Megatiempo han compartido registros durante este martes de un intenso viento cálido en Iquique, región de Tarapacá.

El periodista especializado en Meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, destacó que la temperatura alcanzó los 31°C a las 20:00 horas de esta jornada.

¿Qué dijo Alejandro Sepúlveda?

El comunicador señaló que el peak de temperatura es alentado por el viento cálido: "Es como una especie de (viento) puelche que ha soplado del interior al mar y baja por la ladera de la cordillera de la Costa hacia la planicie iquiqueña. Al bajar se comprime y al comprimirse se calienta", sostuvo.

"En la mañana, entre las 10:00 y 11:00 tenían 20°C y llegaron a 30°C. Ahora, a las 18:00, subieron a 31 y 32°C y se ha mantenido con esa temperatura", detalló.

Sepúlveda, además, indicó que se ha registrado algo de llovizna y bastante polvo, lo que ha quedado en evidencia en videos en redes sociales.

Agregó que "han caído árboles, han caído algunos letreros publicitarios por el viento. Pueden tener llovizna durante la noche y chubascos como se han presentado en el día".

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