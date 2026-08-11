Pago con QR en transporte público: ¿Cuánto debes gastar para llegar a los viajes gratis?

11 ag. 2026 - 20:35 hrs.

Las personas que utilizan el transporte público de Santiago pueden acceder a viajes gratuitos durante parte del mes al pagar sus pasajes mediante código QR, a través del sistema Dale QR de Red Movilidad.

El beneficio establece un monto máximo mensual de $42.000. Una vez alcanzada esa cifra, los siguientes viajes realizados durante el mismo mes calendario en buses, Metro y/o Tren Nos-Estación Central serán gratis.

De acuerdo con Red Movilidad, el monto máximo se alcanza luego de completar 47 viajes en tarifa punta. A partir de ese momento, los siguientes viajes del mes tendrán un valor de $0.

Eso sí, aunque el viaje sea gratuito, el usuario debe seguir generando un código QR para validar cada pasaje. Estas validaciones aparecerán con un cobro de $0 hasta que termine el mes.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

El incentivo está dirigido a quienes paguen sus viajes en el transporte público urbano mediante código QR. Red Movilidad señala que puede utilizarse a través de distintas aplicaciones que permiten este sistema de pago.

El beneficio aplica únicamente a la tarifa adulto. Los estudiantes y adultos mayores mantienen sus tarifas rebajadas utilizando la TNE y TAM, respectivamente.

Además, el monto acumulado comienza nuevamente desde el primer viaje cuando inicia un nuevo mes calendario. El incentivo es personal e intransferible y, si una persona utiliza distintas aplicaciones, el monto acumulado en ellas no se suma para alcanzar la meta mensual.

Todo sobre Transporte