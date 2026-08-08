Cortes podrían continuar hasta el lunes: Reportan gran congestión Valparaíso por cierre de la Avenida España tras derrumbe
- Por Nicolás Díaz | Rodrigo Escobar
¿Qué pasó?
Debido al derrumbe en el sector de Recreo que interrumpió el tránsito por la Avenida España entre Valparaíso y Viña del Mar, registros de redes sociales muestran la gran congestión en el plan de la "ciudad puerto".
Gran congestión en el plan de Valparaíso
Un video publicado por el medio regional ElPlan.cl muestra el "taco" en el sector del Nudo Barón, con un gran atochamiento de vehículos por la Avenida Argentina hacia la parte alta y por la Avenida España hacia la "ciudad jardín".
De acuerdo a la última actualización de la plataforma TransporteInforma del MTT, "a esta hora se mantiene tránsito normal en Av. España en dirección a Viña del Mar".Ir a la siguiente nota
Sin embargo, añadieron que "se mantiene tránsito INHABILITADO desde Amunátegui y tránsito redireccionado hacia Recreo", por lo que la autoridad pidió considerar "un aumento en tiempos de viaje".
Corte de tránsito podría continuar hasta el lunes
Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) se informó que "la interrupción se origina producto de un proceso activo de remoción en masa registrado en la ladera del cerro Recreo".
En cuanto a los cursos de acción, Senapred indicó que "se mantienen en el lugar personal de Carabineros de Chile y el Equipo GRD de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, desarrollando labores de regulación del tránsito, coordinación y despeje de las vías".
El corresponsal de Meganoticias en la región de Valparaíso, Rodrigo Escobar, señaló que las autoridades estimaban que el corte de tránsito podría continuar incluso hasta la jornada del lunes.
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