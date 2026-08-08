Incluye a la RM: Meteorología emite aviso por cinco días con rachas de viento de hasta 90 km/h en zonas de 10 regiones

08 ag. 2026 - 15:04 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por "viento normal a moderado" que durará cinco días y que dejará rachas de hasta 90 km/h en zonas de 10 regiones del país, incluida la Región Metropolitana.

Aviso por cinco días de viento

De acuerdo al organismo, el aviso se origina en una "baja segregada" y estará vigente entre la noche del domingo 9 y la noche del jueves 13 de agosto en sectores de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

La DMC agregó además una observación a este aviso, indicando que el viento será de "dirección este", fenómeno conocido como vientos "raco" o "puelche".

¿Cuál será la intensidad del viento?

A continuación se detalla la intensidad del viento durante la vigencia del aviso, expresada en km/h:

Región de Coquimbo

Cordillera: 25-40/rachas 70 (domingo 9), 25-40/rachas 70 (lunes 10), 40-60/rachas 80 (martes 11) y 40-60/rachas 80 (jueves 13).

Región de Valparaíso

Cordillera: 25-40/rachas 60 (domingo 9), 25-40/rachas 70 (lunes 10), 25-40/rachas 70 (martes 11), 25-40/rachas 60 (miércoles 12) y 25-40/rachas 70 (jueves 13).

Región Metropolitana

Cordillera: 25-40/rachas 60 (domingo 9), 25-40/rachas 60 (lunes 10), 25-40/rachas 70 (martes 11), 25-40/rachas 60 (miércoles 12) y 25-40/rachas 70 (jueves 13)

Región de O'Higgins

Cordillera: 25-40/rachas 60 (lunes 10), 25-40/rachas 70 (martes 11) y 25-40/rachas 60 (jueves 13).

Región del Maule

Cordillera: 25-40/rachas 60 (lunes 10) y 25-40/rachas 70 (martes 11).

Región de Ñuble

Precordillera: 25-40/rachas 60 (domingo 9) y 25-40/rachas 60 (lunes 10).

(domingo 9) y (lunes 10). Cordillera: 25-40/rachas 70 (domingo 9) y 25-40/rachas 70 (lunes 10).

Región del Biobío

Precordillera: 25-40/rachas 60 (domingo 9) y 25-40/rachas 60 (lunes 10).

(domingo 9) y (lunes 10). Cordillera: 40-60/rachas 80 (domingo 9) y 40-60/rachas 80 (lunes 10).

Región de La Araucanía

Precordillera: 40-60/rachas 70 noche (domingo 9) y 40-60/rachas 80 (lunes 10).

(domingo 9) y (lunes 10). Cordillera: 60-80 noche (domingo 9) y 60-80/rachas 90 (lunes 10).

Región de Los Ríos

Precordillera: 40-60/rachas 70 (domingo 9) y 40-60/rachas 70 (lunes 10).

(domingo 9) y (lunes 10). Cordillera: 60-80 (lunes 10).

Región de Los Lagos

Precordillera: 40-60/rachas 70 noche (domingo 9) y 60-80 (lunes 10).

(domingo 9) y (lunes 10). Cordillera: 60-80 (lunes 10).

Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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