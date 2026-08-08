Gissella Gallardo comparte imagen desde clínica y revela estado de salud: "Días de dolor"

08 ag. 2026 - 15:41 hrs.

Gissella Gallardo generó preocupación entre sus seguidores de Instagram tras compartir una imagen desde una clínica, donde se la ve recostada en una camilla, con una bata azul, su brazo con vendaje y una vía.

Junto a la imagen, la comunicadora escribió la frase “días de dolor”.

Instagram: @gissepaz

Horas más tarde, Gallardo decidió dar más detalles y revelar a sus seguidores su delicado estado de salud. En otra imagen, explicó: “Dos hernias cervicales me tenían mal hace días”.

Gallardo añadió que esta afección la había tenido mal y agradeció a su médico tratante, quien la ayuda con su dolor.

Instagram: @gissepaz

El pasado viernes, Gallardo habría sido desvinculada del panel de espectáculos en el que participaba en Canal 13 y, aunque no se refirió a este tema, sí compartió detalles sobre su estado de salud.

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