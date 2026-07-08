"Me da muchísima lástima esta situación": Gissella Gallardo se refiere a nueva polémica de Mauricio Pinilla

08 jul. 2026 - 09:55 hrs.

¿Qué pasó?

Una tajante declaración emitió Gissella Gallardo tras las recientes noticias que involucran a su exesposo, Mauricio Pinilla, con la modelo Jo Cabañas. La comunicadora aprovechó su espacio en el programa de farándula de Canal 13 para explicar su postura.

Gallardo enfatizó que no formará parte de las especulaciones ni comentará los detalles que circulan en redes sociales. Su intervención se enfocó exclusivamente en resguardar a los hijos que tiene con el exdelantero de la selección chilena.

“Me han preguntado mucho por esto y lo único que voy a decir es que me da muchísima lástima esta situación, y alguien tiene que proteger a los niños”, manifestó de entrada la panelista. Posteriormente, cerró el tema agregando de forma firme: “Esa es mi labor, así que no voy a opinar nada respecto a este tema, ni si la pulsera era o no era”.

Las versiones de Mauricio Pinilla y pareja

La reacción de la periodista ocurre en medio de las aclaraciones que el propio Pinilla y su actual pareja, Paula Henríquez, hicieron públicamente. El comentarista deportivo descartó cualquier tipo de infidelidad a través de una transmisión en vivo, en la que, si bien reconoció una atracción, negó haber engañado a su compañera sentimental.

Por su parte, Henríquez respaldó públicamente al exfutbolista y explicó que las conversaciones expuestas son de antes de que iniciaran su relación formal. De esta manera, la modelo aseguró que la pareja está tranquila y descartó un supuesto quiebre.

El origen de la controversia

El caso se viralizó luego de que Jo Cabañas publicara en sus plataformas digitales una serie de pantallazos de mensajes y fotografías vinculadas al exseleccionado nacional. La difusión se realizó poco después de que Pinilla hiciera público su romance con Henríquez.

Para respaldar sus dichos, Cabañas sumó más tarde el registro de un accesorio que presuntamente el exjugador dejó en su casa. Esta seguidilla de publicaciones generó debate en las redes sociales. De este escenario, Gallardo decidió restarse definitivamente con su intervención en vivo.

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