¿Quién es Paula Henríquez? La modelo y reina de belleza que conquistó el corazón de Mauricio Pinilla

01 jul. 2026 - 09:31 hrs.

El mundo de la farándula chilena se encuentra revolucionado tras la filtración del nuevo romance de Mauricio Pinilla. Luego de varios días levantando sospechas en sus redes sociales con misteriosas postales, se reveló que la nueva conquista de "Pinigol" es Paula Henríquez.

Fue la periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, quien en un programa de Canal 13 dio a conocer que la modelo chilena estaría hace ya un par de semanas acompañada por el exfutbolista.

Una destacada reina de belleza

Paula Henríquez tiene 30 años y cuenta con una consolidada trayectoria en las pasarelas nacionales e internacionales. Su nombre es ampliamente respetado en el mundo de los concursos de belleza en Chile, habiendo coronado grandes éxitos en su carrera.

Entre sus logros más destacados se encuentra el título de Miss Universo Santiago 2019, distinción que la posicionó como una de las figuras emergentes de la alta costura en el país.

Años más tarde, ratificó su arrastre y desplante al quedarse con la corona del Miss Grand Chile 2023. Además de su faceta como modelo, Henríquez incluso trabajó en televisión.

Paula Henríquez / Instagram

Tatuajes y redes sociales

Según Cecilia Gutiérrez, la pareja llevaría aproximadamente dos semanas de pololeo. Pese al poquísimo tiempo que llevan juntos, la complicidad es tan alta que decidieron sellar su amor de una manera definitiva: tatuándose.

Fue el propio Mauricio Pinilla quien encendió las alarmas al compartir una fotografía en sus redes sociales mostrando dos corazones grabados en la piel. Uno de ellos lleva escrita la palabra “MAU” (en honor a él), mientras que el otro aparecía cubierto de manera estratégica con un sticker digital para ocultar el nombre de Paula y mantener el misterio.

Aunque por el momento no han hecho un anuncio oficial de forma pública ni han compartido retratos formales juntos, el exdelantero de la Selección Chilena ya no oculta su romance.

Pinilla se ha dedicado a dejar románticos comentarios en las publicaciones de Instagram de la modelo, escribiéndole piropos como "hermosa" a la vista de todos sus seguidores, así que todo indica que la relación va por buen camino.

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