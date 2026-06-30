"Le hice una lista de personas": Paula Pavic recuerda los celos de "Chino" Ríos en su relación

30 jun. 2026 - 18:52 hrs.

La relación entre Paula Pavic y Marcelo "Chino" Ríos continúa sumando nuevos y polémicos capítulos, incluso meses después de divorciarse a finales de 2025. En esta oportunidad, la empresaria y emprendedora volvió a encender la controversia tras revelar íntimos detalles sobre la convivencia y el comportamiento del exnúmero uno del mundo durante los años que compartieron.

Durante su participación en un reality de Canal 13, Pavic conversó abiertamente con sus compañeros sobre el control y los celos que, según su testimonio, marcaban el día a día de su convivencia. La participante del programa aseguró que las preguntas sobre su pasado amoroso eran una constante insostenible.

Los cuestionamientos en el matrimonio

"Las preguntas (fueron) hasta el último día que yo creo que estuvimos casados. Si salí con este, o no salí con este, con este otro... así era", confesó Pavic en el reality.

De acuerdo con sus declaraciones, las dudas del extenista no se limitaban a compromisos formales, sino a cualquier interacción previa a conocerlo.

"'¿Con quién saliste?, ¿con quién te diste un beso en tu vida pasada?'. Yo le hice una lista, una lista de las personas con las que salí", añadió.

La emprendedora detalló además que, con el tiempo, logró comprender que este tipo de dinámicas no eran exclusivas de su relación.

Paula Pavic / Instagram

Según explicó, se enteró más tarde de que Ríos replicaba estas actitudes controladoras con otras parejas. "A mí alguien me pregunta una hue..., o sea, ¿qué te importa? Claro, no me importa. Y peor que después me enteré que esa hue... no es solo conmigo, es con todas, lo hace normal", sentenció.

Un historial de conflictos judiciales

Las declaraciones se dan a conocer apenas unos días después de que la justicia pusiera fin a uno de los tantos conflictos legales entre la expareja.

La semana pasada, Paula Pavic fue sobreseída en una causa por injurias graves que el propio Marcelo Ríos había presentado en su contra en 2024. Para llegar a este cierre, Pavic debió comparecer ante los tribunales y ofrecer disculpas públicas a su exesposo.

Tras la audiencia, el abogado del exdeportista, Eugenio Merino Palacios, dijo que su cliente estaba conforme: "Esperamos que este tipo de afirmaciones injuriosas no se repitan".

La disputa judicial se originó por una comentada entrevista que Pavic concedió a un programa de Chilevisión, en el que destapó los complejos motivos de su separación, acusando al extenista de "boicotear" cada uno de sus proyectos personales y profesionales.

Todo sobre Marcelo Ríos