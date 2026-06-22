Marcelo "Chino" Ríos reapareció con sus cinco hijos y un emotivo mensaje en el Día del Padre: "Te extraño Conita"

22 jun. 2026 - 14:36 hrs.

Marcelo "Chino" Ríos volvió a captar la atención de las redes sociales luego de compartir una íntima postal familiar durante la celebración del Día del Padre.

El exnúmero uno del tenis mundial publicó en su cuenta de Instagram una fotografía junto a cinco de sus hijos: Isidora, Colomba, Marcelo, Antonella y Agustina, todos fruto de su relación con la empresaria y relacionadora pública Paula Pavic.

La imagen rápidamente se viralizó entre sus seguidores, acumulando más de 34 mil "Me Gusta" y cientos de comentarios destacando el momento familiar del exdeportista.

El mensaje que llamó la atención de sus seguidores

Junto a la fotografía, Ríos escribió un breve pero emotivo mensaje. "Pasando el Día del Padre con mis 5 amores", publicó.

Sin embargo, hubo una ausencia que no pasó desapercibida para el extenista. Minutos después complementó la publicación con una frase dedicada a su hija mayor.

"Te extraño Conita", escribió.

¿Quién es la hija ausente?

Se trata de Constanza Ríos, hija mayor del extenista, nacida de su relación con la costarricense Giuliana Sotela.

Según han consignado distintos medios de espectáculos, la joven se encontraría actualmente en Europa, razón por la cual no pudo compartir junto a su padre en esta especial celebración.

La publicación generó una inmediata reacción entre los seguidores del exnúmero uno del mundo, quienes destacaron tanto la imagen familiar como el vínculo que mantiene con sus hijos.

Entre los likes que recibió la fotografía también apareció el de figuras ligadas al deporte nacional, como Gary Medel.

“Corte número uno”, “Grande padre chinito”, “Ídolo total” y “El N1 tiene los hijos que quiere”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los fanáticos en la publicación.