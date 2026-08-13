Diputada denuncia que a dos niñas chilenas se les negó el ingreso al país y fueron reembarcadas a EEUU: Estarían en manos del ICE

13 ag. 2026 - 05:40 hrs.

¿Qué pasó?

Una grave denuncia fue presentada por la diputada Lorena Fries, quien aseguró que dos niñas chilenas, de 6 y 9 años, fueron reembarcadas junto a su madre haitiana hacia Estados Unidos, tras impedirles el ingreso a Chile. Actualmente, las tres se encontrarían bajo custodia del ICE.

"Expulsión de facto"

Según los antecedentes expuestos por la parlamentaria, el hecho ocurrió el pasado 9 de agosto, cuando la familia arribó al Aeropuerto Arturo Merino Benítez desde Estados Unidos. Las menores nacieron en Chile y contarían con documentación chilena vigente.

Fries calificó la situación como una "expulsión de facto" y "separación forzada de su familia", cuestionando que las niñas hayan quedado fuera del país del que son nacionales. "Dos niñas chilenas no pueden entrar a su propio territorio", sostuvo.

La diputada agregó que el caso, a su juicio, "vulnera directamente la Constitución de la República, que garantiza el libre ingreso al país como un derecho fundamental para todos los nacionales", afirmó.

De acuerdo con la denuncia, la madre tendría residencia definitiva vigente en Chile, mientras que la familia mantiene su vida establecida en el país, con vivienda, matrículas escolares y el padre de las niñas, quien es chileno.

Podrían ser deportadas a Haití

Tras el reembarque, las tres terminaron bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, y enfrentarían una eventual deportación a Haití, en donde no tienen residencia.

Ante lo ocurrido, Fries envió un oficio al director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, para solicitar explicaciones sobre el procedimiento aplicado por Migraciones en coordinación con la PDI.

"Exigimos que se aclare por qué se les impidió la entrada a dos niñas chilenas y a su madre", manifestó la parlamentaria, quien pidió que Migraciones entregue a la brevedad los antecedentes que justificaron la decisión.