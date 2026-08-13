Se esperan mínimas de hasta -8°C: ¿Cuánto frío hará este jueves en las distintas zonas del país?
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se esperan bajas temperaturas en varias regiones del país para este jueves 13 de agosto, con mínimas de hasta -8°C.
Zona norte
En sectores como Visviri, en la región de Arica y Parinacota, se registrará una mínima de -5°C y una máxima de apenas 12°C.
En la región de Tarapacá, el frío se sentirá con fuerza en la localidad de Colchane, en donde las extremas serán de -2°C y 13°C.
En la región de Antofagasta, el fenómeno se hace más intenso. En Ollagüe, la mínima será de -7°C.
Zona centro
Algunas localidades de la región de Valparaíso se verán afectadas por bajas temperaturas, pero ninguna descenderá de los 0°C. En Casablanca, San Felipe y Los Andes, la mínima será de 2°C; y en ciudades como Algarrobo, San Antonio y Zapallar será de 5°C.
En varias zonas de la región de O'Higgins, como Rancagua y San Fernando, el termómetro alcanzará los 2°C.
En Talca, Linares, Molina y Curicó, en la región del Maule, se espera 1°C, al igual que en Los Ángeles, en la región de Biobío. En Chillán, región de Ñuble, se han pronosticado mínimas de 0°C.
Zona sur
En Temuco y Angol, en la región de La Araucanía, la mínima alcanzará 1°C y 2°C, respectivamente. En la región de Los Ríos también se esperan mínimas de 1°C.
En la parte sur de la región de Los Lagos, la temperatura llegará a los 0°C en zonas como Futaleufú.
La intensidad aumentará en la región de Aysén, con mínimas de -6°C en sectores como Balmaceda; -3°C en Cochrane y Villa O'Higgins; y -2°C en Caleta Tortel y Coyhaique.
En Magallanes, la mínima será de -8°C en Torres del Paine y -5°C en Puerto Natales.
¿Cuánto frío hará en la Región Metropolitana?
En el sector sur de Santiago se esperan extremas de 2°C y 18°C. En San José de Maipo se registrará una mínima de 4°C y máxima de 17°C.
Para Santiago Centro, la proyección es de 3°C durante la mañana y 19°C en la tarde. Las mismas condiciones se anticipan en el sector poniente.
En el sector norte de la capital, las temperaturas oscilarán entre 2°C y 20°C, al igual que en Colina. Más hacia el oriente, en tanto, se pronostican 4°C de mínima y una máxima de 20°C.
La Dirección Meteorológica pronosticó bajas temperaturas en Melipilla, con extremas de 2°C y 18°C; y Curacaví, con 1°C y 19°C.
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