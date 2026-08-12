Se aproxima la lluvia a Santiago: Alejandro Sepúlveda revela cuándo empiezan las precipitaciones y cuánta agua caerá
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó el pronóstico del tiempo para la Región Metropolitana ante la llegada de un nuevo sistema frontal a la zona central.
Según el profesional, el evento meteorológico dejará precipitaciones desde la tarde-noche de este jueves y hasta la jornada del sábado en Santiago, acumulando un volumen estimado de 20 milímetros en la capital.
El detalle de la lluvia día a día
Sepúlveda explicó que se trata de un evento de lluvia bien distribuida y beneficioso para la capital: "No es una lluvia perjudicial para Santiago (...) Son unos 20 milímetros súper bien distribuidos. Si fueran 20 milímetros en una hora, estaríamos complicados, pero así es beneficiosa y sin río atmosférico".Ir a la siguiente nota
Respecto a la evolución de estas precipitaciones, el especialista precisó que irán de menos a más a lo largo de los días:
- Jueves: La mañana estará parcialmente nublada y con temperaturas que subirán hasta los 18°C. "A última hora, tal vez a la hora del regreso a casa, comienzan las precipitaciones. Es un sistema frontal de baja presión bien desorganizado, no es una banda homogénea", indicó Sepúlveda.
- Viernes: Será una jornada de precipitaciones de carácter intermitente. "Va a ser de esos días donde uno sale con paraguas y no lo abre, pero luego sí", graficó el periodista. Las temperaturas rondarán los 16°C de máxima.
- Sábado: Corresponderá al día con la lluvia más persistente del evento. "El sábado es una lluvia más constante durante todo el día, no con furia, pero va a estar lloviendo hasta el anochecer", señaló.
Alerta por tormentas eléctricas y llamado a no subir a la cordillera
Uno de los puntos en los que Sepúlveda puso especial énfasis fue en la probabilidad de actividad eléctrica durante la tarde del jueves. "Hay que ponerle ojo a las tormentas eléctricas en la Región de Valparaíso, O'Higgins y en el poniente de la Región Metropolitana, especialmente hacia sectores como Curacaví, María Pinto y la cordillera de la Costa", advirtió.
Asimismo, descartó cualquier posibilidad de nieve en sectores habitados de la precordillera (como San Carlos de Apoquindo, Peñalolén o Lo Barnechea), debido a que la isoterma cero se ubicará sobre los 1.800 metros de altitud.
Pese a ello, hizo un firme llamado a evitar actividades al aire libre en la alta montaña: "Hay viento e inestabilidad, es otro clima al que no estamos acostumbrados en el valle", sentenció.
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