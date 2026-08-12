Se aproxima la lluvia a Santiago: Alejandro Sepúlveda revela cuándo empiezan las precipitaciones y cuánta agua caerá

12 ag. 2026 - 10:52 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó el pronóstico del tiempo para la Región Metropolitana ante la llegada de un nuevo sistema frontal a la zona central.

Según el profesional, el evento meteorológico dejará precipitaciones desde la tarde-noche de este jueves y hasta la jornada del sábado en Santiago, acumulando un volumen estimado de 20 milímetros en la capital.

El detalle de la lluvia día a día

Sepúlveda explicó que se trata de un evento de lluvia bien distribuida y beneficioso para la capital: "No es una lluvia perjudicial para Santiago (...) Son unos 20 milímetros súper bien distribuidos. Si fueran 20 milímetros en una hora, estaríamos complicados, pero así es beneficiosa y sin río atmosférico".

Respecto a la evolución de estas precipitaciones, el especialista precisó que irán de menos a más a lo largo de los días:

Jueves: La mañana estará parcialmente nublada y con temperaturas que subirán hasta los 18°C. "A última hora, tal vez a la hora del regreso a casa, comienzan las precipitaciones. Es un sistema frontal de baja presión bien desorganizado, no es una banda homogénea", indicó Sepúlveda.

La mañana estará parcialmente nublada y con temperaturas que subirán hasta los 18°C. "A última hora, tal vez a la hora del regreso a casa, comienzan las precipitaciones. Es un sistema frontal de baja presión bien desorganizado, no es una banda homogénea", indicó Sepúlveda. Viernes: Será una jornada de precipitaciones de carácter intermitente. "Va a ser de esos días donde uno sale con paraguas y no lo abre, pero luego sí", graficó el periodista. Las temperaturas rondarán los 16°C de máxima.

Será una jornada de precipitaciones de carácter intermitente. "Va a ser de esos días donde uno sale con paraguas y no lo abre, pero luego sí", graficó el periodista. Las temperaturas rondarán los 16°C de máxima. Sábado: Corresponderá al día con la lluvia más persistente del evento. "El sábado es una lluvia más constante durante todo el día, no con furia, pero va a estar lloviendo hasta el anochecer", señaló.

Alerta por tormentas eléctricas y llamado a no subir a la cordillera

Uno de los puntos en los que Sepúlveda puso especial énfasis fue en la probabilidad de actividad eléctrica durante la tarde del jueves. "Hay que ponerle ojo a las tormentas eléctricas en la Región de Valparaíso, O'Higgins y en el poniente de la Región Metropolitana, especialmente hacia sectores como Curacaví, María Pinto y la cordillera de la Costa", advirtió.

Asimismo, descartó cualquier posibilidad de nieve en sectores habitados de la precordillera (como San Carlos de Apoquindo, Peñalolén o Lo Barnechea), debido a que la isoterma cero se ubicará sobre los 1.800 metros de altitud.

Pese a ello, hizo un firme llamado a evitar actividades al aire libre en la alta montaña: "Hay viento e inestabilidad, es otro clima al que no estamos acostumbrados en el valle", sentenció.

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