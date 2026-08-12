Terremoto en Colombia: Presidente De la Espriella decreta tres días de duelo nacional en honor a los fallecidos

12 ag. 2026 - 11:22 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, decretó este miércoles tres días de duelo nacional para honrar a las víctimas del devastador terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes, el cual ha dejado al menos 240 muertos y más de 1.600 heridos en el centro y oeste del país.

Duelo y medidas de emergencia

A través de un decreto oficial publicado por la Presidencia colombiana, se estableció que "en honor de todas las personas fallecidas, decrete duelo nacional por el término de tres días en todo el territorio nacional, durante los cuales se izará el Pabellón Nacional a media asta en todos los edificios públicos del país y las embajadas y oficinas consulares de Colombia en el exterior”.

Asimismo, el documento señala que "el Gobierno nacional, en nombre del pueblo colombiano, manifiesta su profundo dolor por el fallecimiento de las personas que perdieron la vida con ocasión del movimiento sísmico ocurrido el día 10 de agosto de 2026 en el territorio nacional, y se solidariza con el luto de las familias y amigos de estas personas".

La declaración de duelo se suma a los decretos firmados previamente por el mandatario para declarar el estado de "desastre nacional" y la emergencia económica, herramientas legales que le permitirán al Ejecutivo movilizar recursos inmediatos y tomar medidas legislativas de excepción para enfrentar los graves efectos del sismo.

El contexto de la tragedia

El fuerte sismo ocurrió a las 07:34 horas (hora local) del pasado lunes 10 de agosto con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

Las zonas más afectadas por la destrucción de viviendas e infraestructura corresponden a las ciudades de Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, donde más de 160 edificaciones colapsaron y decenas de personas continúan siendo buscadas entre los escombros por equipos de rescate y cadenas humanas de voluntarios.

La catástrofe golpea a Colombia a solo tres días de que Abelardo de la Espriella asumiera la presidencia del país el pasado 7 de agosto. El fenómeno ha sido calificado como el terremoto más severo que enfrenta dicho país en este siglo, evocando la tragedia ocurrida en 1999.

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