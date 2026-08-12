Disputa por el gato terminó en tribunales: Corte de Valdivia rechazó la tenencia compartida tras quiebre de pareja

12 ag. 2026 - 11:57 hrs.

¿Qué pasó?

Una particular disputa judicial llegó hasta la Corte de Apelaciones de Valdivia luego de que una pareja, tras terminar su relación, acudiera a tribunales por la tenencia compartida del gato que habían adoptado durante su vínculo.

El Segundo Juzgado de Letras de Osorno había determinado que los copropietarios debían compartir el cuidado del felino de manera alternada, permaneciendo un mes con cada uno. Sin embargo, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia revocó esa decisión y rechazó la demanda.

En su resolución, el tribunal puso el énfasis en que los animales no deben ser considerados únicamente como objetos de propiedad y que cualquier decisión relacionada con su cuidado debe tener como eje su protección, seguridad y bienestar.

Tribunal pone el foco en el bienestar del gato

En el fallo, los ministros sostuvieron que existe un cambio en la forma en que los animales domésticos son concebidos jurídicamente, destacando su condición de seres vivos sintientes, capaces de experimentar dolor, placer y emociones.

Por esta razón, la Corte señaló que la discusión no debía centrarse en cómo ejercer los derechos de propiedad sobre el felino, sino en determinar de qué manera se podía garantizar su protección y resguardo.

El tribunal incluso sostuvo que la controversia planteada ante la justicia carecía de un adecuado sustento material al poner el centro de la discusión en los intereses de las personas y no en el bienestar del animal.

La expareja terminó en medio de una disputa judicial

De acuerdo con los antecedentes considerados por la Corte, ambas personas se habían hecho responsables del gato durante la relación y habían asumido sus gastos de mantención y salud.

Sin embargo, la situación cambió tras el término del vínculo. Al momento del juicio, el felino se encontraba al cuidado de la demandada y además estaba inscrito a su nombre en el Registro Nacional de Mascotas.

Para el tribunal, estos antecedentes no eran suficientes para determinar que la tenencia compartida fuera la mejor alternativa para el animal. Uno de los puntos centrales de la resolución fue la falta de antecedentes que permitieran establecer con certeza qué alternativa resultaba más beneficiosa para el felino.

La Corte señaló que las pruebas aportadas daban cuenta de un “ambiente de tensión” entre las partes, pero que no existían antecedentes suficientes para determinar cuál de los dos sería el mejor cuidador, con quién tenía el gato un vínculo más fuerte o cuál sería el lugar más adecuado para él.

Tampoco, según el tribunal, existían garantías suficientes para establecer un sistema de cuidado compartido que asegurara las condiciones de seguridad y bienestar del animal.

Corte advierte que el conflicto podía terminar perjudicando al animal

En uno de los pasajes más relevantes del fallo, la Corte sostuvo que la controversia parecía haberse transformado en un espacio de enfrentamiento entre las partes, situación que podía terminar afectando al propio gato.

El tribunal consideró que la disputa estaba siendo utilizada como un “instrumento de enfrentamiento”, en lugar de constituir una vía efectiva para solucionar el conflicto, y advirtió que trasladar esa confrontación al animal podía resultar perjudicial para su seguridad. Por ello, la Corte concluyó que la demanda debía ser desestimada.

¿Qué resolvió finalmente la Corte?

En fallo unánime, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia revocó la decisión del Segundo Juzgado de Letras de Osorno que había establecido un sistema de tenencia alternada de un mes para cada persona.

La Corte rechazó finalmente la demanda de tenencia compartida, argumentando que el caso debía ser analizado desde la perspectiva de la protección y bienestar del animal, y no exclusivamente desde los derechos de propiedad que pudieran invocar las personas involucradas.