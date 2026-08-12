En vivo: Sigue la transmisión del eclipse solar total de este 12 de agosto

12 ag. 2026 - 12:24 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles 12 de agosto se desarrolla uno de los eventos astronómicos más espectaculares del año: un eclipse solar total que oscurecerá cielos en el hemisferio norte, cruzando zonas de Groenlandia, Islandia, España y Portugal.

¿Se verá el eclipse desde Chile?

No directamente. Debido a la trayectoria de la sombra de la Luna en la Tierra, este fenómeno no se verá desde el cielo chileno ni del resto de Sudamérica. De hecho, la NASA detalló que el próximo hito astronómico visible desde nuestro país será el eclipse solar anular del 6 de febrero de 2027.

Sin embargo, para los fanáticos de la astronomía en Chile, el evento se puede seguir completamente en vivo a través de internet.

Horarios clave para seguir la transmisión en Chile

El punto máximo del eclipse variará según la ubicación en Europa, pero los momentos centrales para conectar desde nuestro país son los siguientes:

Islandia (Reikiavik): La fase de totalidad arranca cerca de las 13:48 horas de Chile.

España (León / Valencia): El momento en que la Luna cubrirá 100% al Sol comenzará entre las 14:28 y las 14:32 horas de Chile.