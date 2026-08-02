El eclipse solar más largo del siglo XXI: Tendrá más de 6 minutos de oscuridad y cruzará Europa y África

02 ag. 2026 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

El próximo 2 de agosto de 2027 ocurrirá uno de los fenómenos astronómicos más esperados de las próximas décadas: un eclipse total de Sol que alcanzará una duración máxima de 6 minutos y 23 segundos, lo que lo convertirá en uno de los eclipses solares más largos del siglo XXI.

El evento atravesará parte de Europa y África, con algunos de los mejores puntos de observación ubicados en el norte del continente africano. En Egipto, específicamente en zonas cercanas a la histórica ciudad de Luxor, el fenómeno alcanzará su mayor duración, lo que transformará al lugar en uno de los destinos privilegiados para observarlo.

¿Por qué será tan especial?

La duración excepcional del eclipse se debe a una combinación poco frecuente de factores astronómicos: la Luna estará cerca de su punto más próximo a la Tierra, por lo que se verá ligeramente más grande en el cielo, mientras que el Sol estará cerca de su punto más lejano.

Esto permitirá que la Luna cubra completamente al Sol durante más tiempo, lo que generará varios minutos de oscuridad en pleno día.

Un eclipse de esta magnitud no volverá a repetirse en las mismas condiciones hasta dentro de aproximadamente un siglo y medio.

¿Se podrá ver desde Chile?

El territorio chileno y Sudamérica quedarán fuera de la trayectoria directa de la sombra lunar, por lo que el eclipse no podrá observarse de manera total desde nuestro país.

Sin embargo, quienes quieran seguir este fenómeno tendrán alternativas. La NASA y distintos observatorios internacionales habilitarán transmisiones en vivo en alta definición a través de plataformas digitales.

Debido a la diferencia horaria, desde Chile el eclipse podrá seguirse idealmente durante la mañana del lunes 2 de agosto de 2027.

Los mejores lugares para observarlo

Entre los puntos más destacados para presenciar este evento se encuentra Luxor, Egipto, una ciudad histórica donde el eclipse alcanzará su máxima duración y que se espera que concentre a miles de visitantes, científicos y aficionados a la astronomía.

El fenómeno será considerado una de las grandes citas astronómicas del siglo XXI, tanto por su duración como por la particular alineación entre la Tierra, la Luna y el Sol.

Todo sobre Eclipse solar