El chef que conquistó a Bad Bunny en Chile: Preparó una cena privada y el artista repitió el plato

31 jul. 2026 - 16:49 hrs.

El chef peruano Gerson Espinoza, fundador de Umami, recordó cómo una inesperada llamada durante la visita de Bad Bunny a Chile terminó convirtiéndose en uno de los momentos más importantes de su carrera gastronómica.

Su historia fue revelada en el tercer capítulo de Hambre de Emprendedor, el podcast de Rappi Chile, donde relató cómo pasó de ayudar a su madre a vender comida en la calle a cocinar para una de las mayores estrellas de la música urbana.

La cena privada que preparó para Bad Bunny

Todo ocurrió en enero de este año, cuando el equipo de Bad Bunny contactó a Gerson para organizar una cena privada de último minuto.

El desafío no era menor: debía preparar 200 platos en menos de 24 horas, bajo estrictas medidas de seguridad y confidencialidad.

El chef asumió el reto y cocinó personalmente en las instalaciones del hotel donde se hospedaba el artista.

"Al día siguiente pidieron delivery para el camino de regreso al aeropuerto, repitiendo el plato", reveló Gerson en el podcast, asegurando que fue el mejor reconocimiento que pudo recibir por su trabajo.

Un antes y un después para Umami

Tras esa experiencia, Umami vivió un importante impulso. Según contó Espinoza, la visibilidad del restaurante aumentó considerablemente y las ventas se multiplicaron.

Con el tiempo, el local se consolidó como uno de los favoritos de Bad Bunny durante sus visitas a Chile, un logro que el chef considera impensado al recordar sus inicios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cami Herrera | Foodie (@cami.taste)

De querer ser futbolista a convertirse en chef

Gerson Espinoza confesó que nunca soñó con dedicarse a la gastronomía: "Nunca tuve planeado ser cocinero. Siempre quise ser futbolista, hasta que me di cuenta de que no iba a servir para eso".

Creció a tres horas de Lima, en una familia ligada a la cocina y la pesca. A los 15 años se mudó solo a la capital peruana para estudiar gastronomía, mientras financiaba sus estudios trabajando como mesero.

Con los años se formó en reconocidas cocinas como La Calma y Boragó, en Chile, además de Maido, en Perú, junto al chef Mitsuharu "Micha" Tsumura.

Posteriormente, trabajó en el hotel W de Santiago y decidió fundar Umami, una dark kitchen enfocada en privilegiar la calidad de sus preparaciones.