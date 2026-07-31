Carabinero ofició matrimonio en Cerro Sombrero tras tres años sin bodas en la localidad: ¿Por qué pudo hacerlo?

31 jul. 2026 - 16:42 hrs.

La localidad de Cerro Sombrero, en la comuna de Primavera, región de Magallanes, volvió a registrar un matrimonio después de tres años.

La particularidad de la ceremonia fue que quien tomó los votos de los contrayentes no fue un oficial del Registro Civil destinado en la zona, sino un cabo segundo de Carabineros, quien cumplió esta función gracias a una figura legal que opera en sectores aislados.

Los protagonistas de la ceremonia fueron Juan Salinas Guajardo y Estefanía Aravena Uribe, quienes contrajeron matrimonio en una jornada considerada especial para la comunidad, integrada por cerca de 669 habitantes. El encargado de oficializar la unión fue el cabo segundo Héctor Figueroa Amaya, quien ejerció como Oficial Civil Adjunto Ajeno.

¿Por qué un carabinero pudo celebrar el matrimonio?

El rol desempeñado por Figueroa fue posible gracias a la figura de Oficial Civil Adjunto Ajeno, mecanismo que permite que determinados funcionarios públicos de localidades donde no existe presencia permanente del Registro Civil puedan asumir algunas de sus funciones.

Esta modalidad contempla a servidores públicos como carabineros, integrantes de las Fuerzas Armadas, profesores o funcionarios municipales, quienes pueden realizar trámites registrales en zonas de difícil acceso.

El cabo segundo asumió esta responsabilidad en febrero de 2026 y, además de gestionar cédulas de identidad, certificados y transferencias de vehículos, esta fue la primera vez que encabezó una ceremonia de matrimonio. El funcionario reconoció haber estado "igual de nervioso que los propios novios".

La primera boda desde 2023

El último matrimonio celebrado en Cerro Sombrero se había realizado en 2023 por un oficial adjunto que ya no presta funciones en la localidad.

Desde el Registro Civil destacaron que este tipo de mecanismos permite garantizar el acceso a servicios esenciales en sectores apartados del país, de manera que sus habitantes puedan registrar hechos vitales, como nacimientos, matrimonios y defunciones, sin que la distancia represente un obstáculo.

Actualmente, en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena existen tres Oficiales Adjuntos Ajenos: el cabo segundo Héctor Figueroa en Cerro Sombrero, el carabinero Jaime Roa Alegría en Puerto Edén y el comandante de la Fuerza Aérea Carlos Reyes Urrutia en la Base Antártica.

Revisa aquí las fotos de la boda

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