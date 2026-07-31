PDI desbarata red que explotaba sexualmente a adolescentes bolivianas en Iquique y Alto Hospicio: hay 10 detenidos

31 jul. 2026 - 16:31 hrs.

Una investigación desarrollada durante varios meses por la Fiscalía de Tarapacá y la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI de Iquique permitió desarticular una organización criminal dedicada a la explotación sexual de adolescentes de nacionalidad boliviana que operaba en las comunas de Iquique y Alto Hospicio.

El operativo concluyó con la detención de 10 personas, cinco de ellas sindicadas como líderes de la banda, además del rescate de cinco víctimas menores de edad que eran explotadas por la organización.

Según informó la Policía de Investigaciones, las diligencias permitieron establecer que la red se dedicaba a captar adolescentes en Bolivia para posteriormente trasladarlas hasta la Región de Tarapacá, donde eran sometidas a explotación sexual.

Con esos antecedentes, detectives de la Brisex realizaron allanamientos simultáneos en cinco domicilios de Iquique y Alto Hospicio, logrando la captura de los presuntos integrantes de la organización.

Durante los procedimientos, los funcionarios incautaron dinero en efectivo, una importante cantidad de teléfonos celulares, vehículos y un camión que, de acuerdo con la investigación, era utilizado para el traslado de las víctimas.

La causa fue dirigida por el Ministerio Público de Tarapacá y continúa en desarrollo para establecer la eventual existencia de más víctimas y determinar si existen otros involucrados en la red criminal.

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