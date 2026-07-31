Adulto mayor muere tras quedar en medio de una balacera entre bandas rivales en Cerro Navia

31 jul. 2026 - 14:49 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 60 años falleció luego de recibir un impacto de bala durante una balacera registrada en la comuna de Cerro Navia, en la Región Metropolitana.

La principal hipótesis de la investigación apunta a un enfrentamiento entre bandas rivales, mientras la víctima habría quedado en medio del fuego cruzado.

El hecho ocurrió cuando el adulto mayor se encontraba a pocos metros de su domicilio. En ese momento, según los primeros antecedentes reunidos por la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI), se produjo un intercambio de disparos entre dos grupos rivales.

¿Qué se sabe de la balacera en Cerro Navia?

La investigación es encabezada por el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, junto a la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI.

El comisario Danilo Sepúlveda, de la Brigada de Homicidios Centro Norte explicó que "se produce un intercambio de disparos" y agregó que "a raíz de esta situación resulta una persona de nacionalidad chilena de 60 años de edad, fallecida con a lo menos un impacto por proyectil balístico en el tórax, siendo trasladada al Hospital Félix Bulnes, donde fallece".

La víctima no tendría relación con el enfrentamiento

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima no tendría participación en la balacera y simplemente transitaba por el lugar cuando comenzaron los disparos.

Hasta ahora, los investigadores sostienen que el adulto mayor quedó en medio del fuego cruzado mientras se encontraba cerca de su vivienda.

PDI busca a los responsables

La Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI realiza peritajes en el sitio del suceso para establecer la dinámica de los hechos, identificar a los autores de los disparos y determinar las circunstancias exactas en que ocurrió el homicidio.

Las diligencias incluyen el levantamiento de evidencia balística, revisión de cámaras de seguridad y toma de declaraciones de testigos.

Hasta el momento no hay personas detenidas por este homicidio. Sin embargo, la Fiscalía confirmó que existe un sujeto de interés cuya participación está siendo verificada por los equipos investigadores.