Bus RED impacta con vivienda y deja dos lesionados en medio del sistema frontal en Cerro Navia

17 jul. 2026 - 09:56 hrs.

¿Qué pasó?

En medio del sistema frontal que está dejando intensas lluvias en la Región Metropolitana, un bus del sistema RED colisionó con una vivienda en la comuna de Cerro Navia, durante la mañana de este viernes.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, dos personas resultaron heridas a raíz del accidente.

¿Qué se sabe del bus que chocó con la vivienda?

El hecho ocurrió en el sector de La Capilla con Diagonal Reny, donde el vehículo chocó con el domicilio, en circunstancias que no han sido informadas.

El capitán Nicolás Vladimiro, comisario de la 45 comisaría de Cerro Navia: “El vehículo de la compañía RED habría colisionado con el inmueble, y como resultado de eso se habría generado un daño estructural en el inmueble y también en el propio bus”.

Respecto al conductor del bus, indicó que "está siendo trasladado hasta un centro asistencial con el propósito de efectuar todas las pruebas pertinentes respecto a su participación en el accidente de tránsito".

Los heridos

"Se registra una persona adulta, que se encontraba al interior del inmueble, lesionada, la cual se encuentra siendo atendida por personal de Bomberos a la espera de personal SAMU. Se encuentra consciente, fuera de riesgo vital", agregó el capitán.

El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, añadió que hay otra persona herida "de la comuna de Renca, que era pasajera... Acaba de llegar la ambulancia municipal para ser trasladada al hospital Félix Bulnes".

El procedimiento de emergencia en el lugar provocó restricción del tránsito en La Capilla con Diagonal Reny, por lo que se llamó a optar por vías alternativas.