Así quedó casa tras la caída de una grúa en Coquimbo: Causó graves daños

17 jul. 2026 - 09:38 hrs.

¿Qué pasó?

Una compleja emergencia se registró en la región de Coquimbo luego de que una grúa cayera durante el sistema frontal que afecta a la zona, provocando importantes daños en una vivienda y en un vehículo que se encontraba estacionado en el lugar.

Las imágenes captadas tras el incidente muestran la magnitud del impacto. La estructura metálica terminó desplomándose sobre el acceso de la casa, destruyendo parte del cierre perimetral y aplastando un automóvil, cuyo parabrisas quedó completamente destrozado.

Así quedó la vivienda tras la caída de la grúa

En el registro se aprecia que la pesada estructura quedó apoyada sobre el frontis del inmueble, afectando el portón y la reja de la propiedad.

El vehículo estacionado al interior sufrió severos daños, especialmente en el techo y el parabrisas, producto del peso del metal.

El hecho ocurrió en medio de las intensas lluvias y fuertes rachas de viento que han afectado a la región durante las últimas horas, condiciones que han generado diversas emergencias en la zona.

Sistema frontal mantiene múltiples emergencias

La caída de esta grúa se suma a una serie de incidentes registrados por el sistema frontal, que ha dejado voladuras de techumbres, cortes de suministro eléctrico, anegamientos y daños estructurales en distintas comunas del país.

Las autoridades continúan monitoreando la evolución del evento meteorológico e hicieron un llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar desplazamientos innecesarios mientras persistan las condiciones de riesgo.

Todo sobre Sistema frontal