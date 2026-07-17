"Sean gente, sean decentes": El descargo de Neme con empresa constructora tras caída de grúa sobre casas en Coquimbo

17 jul. 2026 - 10:21 hrs.

¿Qué pasó?

El animador de Mucho Gusto, José Antonio Neme, hizo un llamado a la empresa a cargo del edificio en construcción cuya grúa se desplomó sobre viviendas en el sector de La Herradura, en Coquimbo, para que entregue soluciones a las familias afectadas.

"No someta a esta familia a las torturas de los seguros"

"Lo único que uno podría pedirle a la empresa, se lo pediría desde los medios de comunicación, sin conocer a la gente de la empresa, no tengo idea quiénes son...", señaló el periodista antes de plantear su solicitud.

Neme pidió que la compañía actúe con responsabilidad frente a los daños ocasionados. "Si es una empresa grande y tiene cierta responsabilidad social, que no someta a esta familia a las torturas de los seguros", declaró.

En esa línea, cuestionó que los afectados deban enfrentar largos procesos para obtener una compensación. "Que sí, que no, que el árbitro del seguro, que el liquidador, que la grúa cayó dos centímetros más allá, entonces le vamos a pagar solamente hasta la cocina...", ejemplificó.

"Sean gente, sean decentes"

"Sean gente. Eso es lo que yo le pediría, sean gente, sean decentes", manifestó, insistiendo en que la empresa debe responder por lo ocurrido.

Asimismo, sostuvo que un accidente de estas características implica asumir responsabilidades. Si tienen un proyecto de envergadura importante en una zona residencial y tuvieron este inconveniente... "Es un accidente, lo entiendo, pero en los accidentes alguien tiene que asumir las consecuencias", afirmó.

El conductor aseguró que teme que las familias enfrenten un extenso proceso para conseguir una respuesta. "Ya lo estoy viendo, vengo del futuro, sé cómo funcionan las cosas en este país", comentó.

Finalmente, reiteró su llamado a que la empresa entregue una solución inmediata. "No sean indecentes. O sea, pónganse a disposición de la familia con un cheque en blanco. Eso es lo que uno les pediría, porque esto es muy terrible", concluyó.

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