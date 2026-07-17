Temporal arrastra embarcaciones en playa La Herradura de Coquimbo y las deja encalladas

17 jul. 2026 - 10:52 hrs.

¿Qué pasó?

El intenso sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país también ha provocado complicaciones en la región de Coquimbo.

Durante un despacho de Mucho Gusto, se mostró cómo dos embarcaciones fueron arrastradas por el fuerte oleaje hasta la playa La Herradura, producto de las marejadas anormales que afectan al borde costero.

Las imágenes evidencian la fuerza del mar, que ha avanzado tanto sobre la costa, donde prácticamente ya no queda playa, dejando a las embarcaciones completamente varadas sobre la arena.

Un velero quedó a la deriva y terminó en la playa

Según se informó durante el despacho, una de las embarcaciones corresponde a un velero particular, que habría quedado con un sistema de amarre deficiente y fue arrastrado por el oleaje hasta la orilla.

Hasta el momento, no ha sido posible ubicar al propietario para coordinar las labores de retiro.

En tanto, la segunda embarcación corresponde a una nave utilizada para el transporte de implementos y equipos, cuyas características hacen mucho más compleja cualquier maniobra para devolverla al mar.

Maniobras deberán esperar a que mejore el tiempo

El meteorólogo Jaime Leyton explicó que, con las actuales condiciones del mar, difícilmente se puede realizar una operación segura para reflotar las embarcaciones.

Por ello, cualquier intento de devolverlas a alta mar deberá esperar hasta que disminuya la intensidad del oleaje. Una de las embarcaciones afectadas corresponde a la nave "Omega QUI-25-98", que permanece sobre la playa a la espera de que las condiciones permitan intervenir.

El caso de La Herradura, en Coquimbo, refleja la fuerza con que las marejadas están impactando el litoral durante este sistema frontal. Ante este escenario, las autoridades reiteraron el llamado a no acercarse al borde costero, ya que el fuerte oleaje y el aumento del nivel del mar continúan representando un riesgo para las personas.

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