Impactantes imágenes muestran puente colapsado en San Fabián tras intensas lluvias

17 jul. 2026 - 10:36 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas precipitaciones que han afectado a la zona centro-sur del país continúan dejando graves consecuencias.

Durante la noche del miércoles, el Puente El Valiente, ubicado en la comuna de San Fabián, colapsó debido al aumento del caudal provocado por el sistema frontal.

Durante la mañana de este viernes, nuevos registros captados entre las 7:00 y las 8:00 horas muestran la magnitud de los daños, evidenciando que la estructura quedó completamente destruida por la fuerza del agua.

Videos muestran cómo quedó el puente tras el colapso

Las imágenes, registradas con luz de día, permiten apreciar el puente totalmente cortado, mientras el río continúa bajando con fuerza por el sector.

En los distintos videos también se escucha el relato de quienes registran la emergencia, dando cuenta del impacto que provocó el colapso de la estructura y de las complicaciones que enfrenta la comunidad tras quedar interrumpida la conectividad.

Sistema frontal sigue provocando estragos

El colapso del Puente El Valiente se suma a las múltiples emergencias que ha dejado el sistema frontal en distintas regiones del país, con inundaciones, desbordes de ríos, remociones en masa, caída de árboles y daños en infraestructura.

Las autoridades mantienen el monitoreo de los sectores afectados y reiteraron el llamado a no acercarse a puentes, cauces o zonas con riesgo de derrumbe, ya que las precipitaciones y el aumento del caudal de los ríos continúan generando condiciones de peligro.