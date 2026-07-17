Video muestra rescate de la Armada a familia que quedó aislada en Caleta Tumbes por el sistema frontal

17 jul. 2026 - 11:04 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de las intensas lluvias y fuertes vientos que afectan a la Región del Biobío, la Capitanía de Puerto de Talcahuano concretó el rescate de una familia que permanecía aislada en el sector costero de Caleta Tumbes, debido a las adversas condiciones provocadas por el sistema frontal.

La emergencia fue informada por la propia Armada a través de un comunicado, en el que detalló que el operativo se activó tras un llamado al número de Emergencias Marítimas 137.

El rescate de la familia aislada

Según informó la Autoridad Marítima, "durante el desarrollo del sistema frontal, la Capitanía de Puerto de Talcahuano recibió un llamado al número de Emergencias Marítimas 137, informando que una familia permanecía aislada en una vivienda ubicada en el sector costero de Caleta Tumbes, debido a las adversas condiciones meteorológicas que afectaban la zona".

Tras recibir la alerta, personal que ya se encontraba desplegado en el lugar acudió rápidamente a la emergencia.

"De manera inmediata, personal de Policía Marítima que se encontraba desplegado preventivamente en el sector concurrió al lugar logrando rescatar con éxito a las ocho personas que integraban el grupo familiar", señaló la institución.

Armada reitera llamado al autocuidado

Junto con informar el exitoso operativo, la Armada destacó que continuará desplegando recursos mientras se mantengan las condiciones meteorológicas adversas.

En el comunicado, la institución afirmó que "la Autoridad Marítima reafirma su compromiso con la protección de la comunidad, especialmente durante este tipo de emergencias, manteniendo a su personal desplegado para brindar apoyo a quienes lo requieran".

Asimismo, reiteró "el llamado a la responsabilidad y al autocuidado durante el desarrollo de este sistema frontal", especialmente para quienes viven o transitan por sectores costeros afectados por las lluvias, el fuerte viento y el intenso oleaje.