SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras fuerte temblor en México

17 jul. 2026 - 11:14 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó este viernes la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile a raíz del temblor de magnitud 7,3 ocurrido en México.

¿Qué dijo el SHOA?

"Ha ocurrido un sismo de magnitud importante en la cuenca del Pacífico, basado en los datos preliminares del sismo y la evaluacion de la amenaza efectuada por el sistema integrado de predicciónn y alarma de tsunamis (Sipat), no existe amenaza de tsunami para las costas de Chile", indica el boletín del SHOA.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, de magnitud 7,3, según la información proporcionada por el Servicio Geológico de Estados Unidos, tuvo su epicentro a 7,3 kilómetros al suroeste de Aquiles Serdán, a 15,2 kms de profundidad.