¿Lloverá en tu comuna? Así puedes revisar el pronóstico de los próximos cuatro días en MegaTiempo

17 jul. 2026 - 11:45 hrs.

Con la llegada de nuevos sistemas frontales y cambios en las condiciones meteorológicas, conocer el pronóstico del tiempo se ha vuelto clave para planificar la jornada.

Una de las alternativas para consultar esta información es MegaTiempo, que permite revisar el estado del tiempo para los próximos cuatro días en distintas ciudades del país.

A través de la plataforma, los usuarios pueden acceder a un pronóstico actualizado con información sobre temperaturas, probabilidad de precipitaciones, nubosidad y viento, entre otros datos relevantes.

¿Cómo revisar el pronóstico en MegaTiempo?

Para conocer el tiempo, solo debes ingresar al sitio de MegaTiempo y seleccionar la ciudad o comuna que deseas consultar.

En el caso de Santiago, el pronóstico está disponible en el siguiente enlace (pincha aquí). Una vez dentro del sitio, podrás revisar las condiciones meteorológicas para los próximos cuatro días, incluyendo las temperaturas máximas y mínimas, además de la evolución del tiempo durante cada jornada.

Información útil para planificar tus actividades

El pronóstico de MegaTiempo se actualiza periódicamente, por lo que es una herramienta útil para quienes necesitan organizar viajes, actividades al aire libre o simplemente prepararse ante la posibilidad de lluvias, fuertes vientos o cambios bruscos de temperatura.

Especialmente durante el invierno, revisar el estado del tiempo con anticipación puede ayudar a tomar precauciones y evitar inconvenientes derivados de las condiciones meteorológicas.

Todo sobre Megatiempo