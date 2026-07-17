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"Fue peor que un tsunami": El duro testimonio del alcalde de Penco tras fuertes marejadas que arrasaron la comuna

¿Qué pasó? 

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, comentó las fuertes marejadas que sufrió el sector de Cerro Verde Bajo, en donde olas de entre 8 y 10 metros de altura arrasaron con viviendas y la caleta de pescadores. "Fue peor que un tsunami", afirmó la autoridad.

"Fue peor con tsunami" 

"Efectivamente, fue peor que un tsunami; tenemos 80 viviendas con daño importante y 12 con pérdida total, además del colapso del puente Melón, que dejó aisladas a casi 2.000 personas", relató el jefe comunal en entrevista con Radio Cooperativa.

Vera agregó que en la jornada del jueves "el sistema frontal comenzó a las 9 de la mañana con ráfagas de viento que deben haber superado los 100 kilómetros por hora, un oleaje que pasaba por arriba de las casas de dos pisos".

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"El viento entró y reventó todo lo que está dentro y salió hacia la calle", agregó el alcalde, quien también reportó la destrucción de muros de contención y de embarcaciones: "Las olas las levantaron y las dejaron caer en el enrocado, con pérdida total".

Según Vera, "la actividad pesquera de la zona quedó especialmente afectada, pues los cuatro varaderos del sector están destruidos y un galpón sindical de 12 metros de altura fue arrasado por el mar”.

"Es impresionante la imagen, estamos hablando de un galpón que el mar llegó al techo y lo rompió. Ayer, pescadores estaban llorando, destruidos", relató el edil sureño.

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El alcalde de Penco hizo un llamado directo al Gobierno: "Lo que yo espero es que el Presidente venga a hacer anuncios y que estos incluyan un bono de emergencia para las 12 familias que perdieron su vivienda por completo”, aseguró.

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"Tú le entregas a la persona, le depositas y la persona compra y construye", explicó, contrastando esa fórmula con la lentitud de otros mecanismos estatales.

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