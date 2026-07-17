"Fue peor que un tsunami": El duro testimonio del alcalde de Penco tras fuertes marejadas que arrasaron la comuna

17 jul. 2026 - 12:48 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, comentó las fuertes marejadas que sufrió el sector de Cerro Verde Bajo, en donde olas de entre 8 y 10 metros de altura arrasaron con viviendas y la caleta de pescadores. "Fue peor que un tsunami", afirmó la autoridad.

"Fue peor con tsunami"

"Efectivamente, fue peor que un tsunami; tenemos 80 viviendas con daño importante y 12 con pérdida total, además del colapso del puente Melón, que dejó aisladas a casi 2.000 personas", relató el jefe comunal en entrevista con Radio Cooperativa.

Vera agregó que en la jornada del jueves "el sistema frontal comenzó a las 9 de la mañana con ráfagas de viento que deben haber superado los 100 kilómetros por hora, un oleaje que pasaba por arriba de las casas de dos pisos".

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"El viento entró y reventó todo lo que está dentro y salió hacia la calle", agregó el alcalde, quien también reportó la destrucción de muros de contención y de embarcaciones: "Las olas las levantaron y las dejaron caer en el enrocado, con pérdida total".

Según Vera, "la actividad pesquera de la zona quedó especialmente afectada, pues los cuatro varaderos del sector están destruidos y un galpón sindical de 12 metros de altura fue arrasado por el mar”.

"Es impresionante la imagen, estamos hablando de un galpón que el mar llegó al techo y lo rompió. Ayer, pescadores estaban llorando, destruidos", relató el edil sureño.

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El alcalde de Penco hizo un llamado directo al Gobierno: "Lo que yo espero es que el Presidente venga a hacer anuncios y que estos incluyan un bono de emergencia para las 12 familias que perdieron su vivienda por completo”, aseguró.

"Tú le entregas a la persona, le depositas y la persona compra y construye", explicó, contrastando esa fórmula con la lentitud de otros mecanismos estatales.

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