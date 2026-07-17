Ludmila Ksenofontova sinceró el verdadero vínculo que mantiene con Álvaro Ballero

17 jul. 2026 - 13:32 hrs.

Ludmila Ksenofontova rompió el silencio sobre la relación que mantiene actualmente con su exesposo, Álvaro Ballero, con quien compartió 17 años de matrimonio y tiene cuatro hijos.

En conversación con Las Últimas Noticias, la participante de ¿Volverías con tu ex? 2 aseguró que, pese al acercamiento que ambos han mostrado dentro del reality, sus sentimientos cambiaron y hoy solo los une la familia.

La exmodelo explicó que ingresó al programa con la intención de vivir la experiencia, pero que las dinámicas y la convivencia le hicieron darse cuenta de que ya no siente lo mismo por el padre de sus hijos.

"Solo lo veo como el papá de mis hijos"

En entrevista con LUN, Ludmila reveló que el reencuentro con Ballero le permitió cerrar un proceso personal: "Hubo actividades de mucho acercamiento con Álvaro y me di cuenta que ya no sentía lo mismo que antes. Solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más", afirmó.

Además, explicó que ambos mantienen una buena comunicación, principalmente por el bienestar de sus cuatro hijos.

"Tenemos muchas cosas que sanar. Solo hablamos por cosas de los niños, porque tenemos muchas dinámicas con cuatro hijos. Siempre tenemos algo sobre qué hablar", señaló.

¿Existe la posibilidad de una reconciliación?

Aunque en el encierro protagonizaron escenas de cercanía, Ludmila descartó que exista una reconciliación sentimental.

"Álvaro siempre ha sido así de ermitaño, le cuesta disfrutar de muchas cosas, cosas simples. Lo he hecho feliz siempre. Pero Álvaro no es mi pareja, es mi ex", sostuvo.

Eso sí, reconoció que el reality les permitió reencontrarse desde otro lugar y reconstruir parte de la relación: "Lo he pasado muy bien, disfrutando esta experiencia al 100%, no me arrepiento de nada y volvería a entrar a un reality, si hay una buena oferta", comentó entre risas.

Finalmente, la participante aseguró que hoy está enfocada en sí misma y en disfrutar esta nueva etapa, dejando en claro que, pese al cariño y respeto que mantiene por Ballero, una vuelta como pareja ya no está entre sus planes.

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