Macarena Tondreau celebró importante logro académico de su hija mayor: "Estoy tremendamente orgullosa de ti"

16 jul. 2026 - 18:23 hrs.

Macarena Tondreau no pudo contener su chochera ante el último logro académico de su hija mayor, y decidió usar sus redes sociales para felicitarla y darles a conocer a sus seguidores su orgullo como mamá.

Martina Sampieri terminó su internado de Terapia Ocupacional en la Universidad del Desarrollo. La comunicadora compartió un emotivo mensaje en Instagram, donde destacó su esfuerzo y vocación de servicio.

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"Estoy tremendamente orgullosa de ti"

"Hoy paso por acá para dedicarle un momento a una de las dueñas de mi corazón. Hijita, estoy tremendamente orgullosa de ti", comenzó señalando la también actriz.

La publicación incluía un carrusel de cinco fotos en donde aparecía su hija, fruto de su relación con el empresario Claudio Sampieri.

"El camino que elegiste no es fácil, pero es hermoso. Vas a poder ayudar a muchas personas. Sólo sé tú y brilla como siempre lo has hecho", agregó Tondreau.

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También destacó el esfuerzo de Martina en esta etapa académica, recordando que muchas veces la vio "agotada, con angustia, frustración", pero también con "una felicidad enorme, porque sabes que estás haciendo lo que amas y porque entregas todo de ti para ayudar a los que lo necesitan".

"¡Vamos con todo! Queda poquito. Te adoramos, preciosa. Serás una gran terapeuta ocupacional. Aquí está 'La Patrona' acompañándote como siempre en cada paso", concluyó Macarena.

El mensaje tuvo miles de likes y más de 160 comentarios con felicitaciones. Uno de ellos fue de la propia Martina, quien valoró las palabras de su mamá: "Awww, te quiero mucho, mamá. Gracias por siempre estar".