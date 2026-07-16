"Lo más difícil ha sido el dolor": La compleja enfermedad autoinmune que enfrenta Willy Semler

16 jul. 2026 - 08:10 hrs.

El actor chileno Willy Semler atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida. Hace cerca de un mes fue diagnosticado con una enfermedad autoinmune poco frecuente que ha afectado seriamente su movilidad y lo mantiene en un intenso proceso de rehabilitación.

Así lo reveló su pareja, Carolina Mandiola, en conversación con Las Últimas Noticias, donde entregó detalles del estado de salud del intérprete y de cómo ha enfrentado este difícil diagnóstico, asegurando que el mayor desafío ha sido controlar el intenso dolor que provoca la enfermedad.

¿Qué enfermedad tiene Willy Semler?

Según explicó Mandiola a LUN, la enfermedad comenzó afectando los pies y las rodillas del actor, hasta el punto de impedirle caminar por sus propios medios.

"Willy fue diagnosticado hace un mes con una polineuropatía desmielinizante inflamatoria periférica. Es una extraña enfermedad autoinmune que le ataca desde las rodillas hasta los pies y desde los codos hasta las manos. Hace un mes que no puede caminar", señaló.

Pese a la gravedad del cuadro, aclaró que la enfermedad no ha comprometido sus capacidades neurológicas ni cognitivas, y que Semler ha intentado mantenerse activo realizando clases virtuales de actuación y participando en una fundación dedicada al arte.

"Lo más difícil ha sido el manejo del dolor"

La pareja del actor relató que el tratamiento ha implicado importantes cambios en su rutina y alimentación, además de un proceso intensivo de rehabilitación.

"Lo más difícil del proceso ha sido el manejo del dolor porque se producen calambres muy fuertes y una sensación de quemadura en las extremidades", comentó.

Mandiola agregó que el actor debió modificar completamente su estilo de vida, incorporando una alimentación más saludable y sesiones diarias de kinesiología, fisioterapia y ejercicios con el objetivo de recuperar la movilidad.

¿Está hospitalizado?

Carolina Mandiola explicó que Willy Semler permanece internado en Puerto Montt por algunos días cada mes para recibir un medicamento que, por sus características, no puede administrarse en el hogar.

Actualmente, ambos esperan la respuesta para ingresar a un centro de rehabilitación en Frutillar, donde esperan que pueda continuar con un tratamiento más intensivo: "Queremos que vuelva a caminar lo antes posible", expresó.

Consultada sobre el pronóstico, Mandiola sostuvo que la enfermedad es crónica, pero aseguró que los médicos son optimistas respecto de una recuperación funcional.

El neurólogo Pablo Salinas, citado por Las Últimas Noticias, explicó que la polineuropatía desmielinizante inflamatoria periférica provoca una inflamación de los nervios de las extremidades, afectando progresivamente la sensibilidad y, en algunos casos, la fuerza muscular.

No obstante, indicó que, con tratamiento oportuno y rehabilitación, los nervios pueden regenerarse y muchos pacientes logran recuperar parte importante de su movilidad.

Desmintió rumores sobre el estado anímico del actor

Mandiola también aprovechó para desmentir versiones que apuntaban a un supuesto abandono por parte del entorno de Willy Semler.

"Hay muchos que no tienen por qué saber que está enfermo y los que saben son los que siempre están hablando con él. Willy tiene una red de apoyo muy importante", afirmó.

Asimismo, descartó que la familia esté enfrentando problemas económicos por el tratamiento, señalando que, si bien han debido asumir gastos asociados a la rehabilitación y traslados, la atención médica del actor está cubierta.

Todo sobre Famosos chilenos