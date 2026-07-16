¿Abren los malls este 16 de julio? Así funcionarán los centros comerciales durante el feriado

16 jul. 2026 - 09:00 hrs.

Los malls son uno de los destinos más concurridos durante los feriados en Chile. La jornada es una oportunidad para disfrutar de panoramas en familia, como ir al cine, visitar las zonas de juegos, recorrer las tiendas o compartir en los patios de comida.

Sin embargo, este miércoles 16 de julio se conmemora el Día de la Virgen del Carmen, fecha establecida por la Ley 20148 como un feriado de carácter religioso "en que se celebra y honra a la Virgen del Carmen, en reemplazo del feriado correspondiente a Corpus Christi".

¿Abren los malls este feriado del 16 de julio?

Sí. De acuerdo con la normativa vigente, el Día de la Virgen del Carmen no es un feriado irrenunciable, por lo que el comercio funciona con normalidad.

Esto significa que los malls, centros comerciales, strip centers, supermercados, cines, restaurantes y otros establecimientos pueden atender al público, aunque algunos recintos podrían aplicar horarios especiales según cada empresa o sucursal.

¿Qué malls están abiertos este 16 de julio?

Las principales cadenas del país, como Mallplaza, Cenco Malls y Mall Marina, mantienen sus puertas abiertas durante este feriado religioso.

De todas formas, se recomienda revisar los horarios de cada centro comercial antes de asistir, ya que los horarios de apertura y cierre pueden variar según el recinto o la sucursal.

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