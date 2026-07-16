Cupón de gas licuado: ¿Se puede solicitar?

16 jul. 2026 - 08:00 hrs.

El Cupón de Gas Licuado fue uno de los beneficios impulsados este año para ayudar a los hogares más vulnerables a enfrentar el costo del combustible durante el invierno. El aporte consiste en un cupón de $27.000, que puede utilizarse para la compra de gas licuado en distribuidores adheridos.

Sin embargo, muchas personas aún se preguntan si es posible solicitar el beneficio. La respuesta es no, ya que el plazo para activar el cupón finalizó hace algunas semanas.

¿Se puede solicitar el Cupón de Gas?

De acuerdo con la información oficial, la activación del Cupón de Gas Licuado finalizó el pasado 30 de junio de 2026, por lo que actualmente ya no es posible realizar nuevas solicitudes.

El beneficio estaba dirigido a personas que cumplieran los siguientes requisitos:

Tener 18 años o más.

Ser la jefa o jefe del hogar.

Pertenecer al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).

Además, solo se permitía una activación por hogar y el beneficio se entregaba por única vez.

¿Hasta cuándo se puede usar el cupón?

Quienes alcanzaron a activar el beneficio dentro del plazo aún pueden utilizarlo para comprar gas licuado: El cupón estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2026. Una vez cumplida esa fecha, vencerá automáticamente y no podrá recuperarse.

La fecha desde la que cada persona puede utilizar el beneficio depende del día en que realizó la activación:

Quienes lo activaron hasta el 29 de mayo , pueden usarlo desde el 17 de junio.

, pueden usarlo desde el 17 de junio. Quienes lo activaron hasta el 12 de junio, pueden utilizarlo desde el 2 de julio.

Quienes lo activaron hasta el 30 de junio, podrán ocuparlo desde el 21 de julio.

¿Cómo se utiliza el beneficio?

El cupón puede utilizarse únicamente para comprar gas licuado en distribuidores adheridos.

Los beneficiarios deben presentar el cupón al momento de la compra:

Si obtuvieron un voucher en CajaVecina , deben mostrarlo al repartidor.

, deben mostrarlo al repartidor. Si cuentan con un cupón digital, este puede presentarse desde la aplicación de BancoEstado o RutPay.

En caso de que el valor del cilindro supere los $27.000, el beneficiario puede pagar la diferencia utilizando dinero disponible en su cuenta de BancoEstado u otro medio de pago, incluido efectivo.

Eso sí, el beneficio no puede utilizarse para comprar otros productos o servicios, ya que está destinado exclusivamente a la adquisición de gas licuado.

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