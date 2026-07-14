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Aumento de la PGU: ¿Cuál es el último grupo en obtener el incremento del beneficio?

El proceso de incremento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) fue diseñado para implementarse de forma gradual y por etapas. Esta estrategia busca asegurar una transición ordenada en la entrega de los recursos estatales.

Si bien las primeras fases comenzaron a beneficiar a los adultos mayores de edad más avanzada y a personas en situación de discapacidad, existe un segmento específico que cerrará este ciclo de incrementos.

El aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) será por etapas, dependiendo de tu edad y si ya la recibes:

Ya aumentados

  • Si tienes 82 años o más, aumentó automáticamente a contar de ese mes. Si cumples 82 años entre octubre de 2025 y agosto de 2026, tendrás derecho al incremento desde el mes de tu cumpleaños.
  • Si eres beneficiario o beneficiaria de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI), recibes $250.275.
  • Si eres una persona beneficiaria del Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI), obtienes un monto complementario para alcanzar el nuevo valor máximo de la PGU.
  • Si eres beneficiaria o beneficiario del Subsidio de Discapacidad, el monto aumentó a la mitad del nuevo valor máximo de la PGU, es decir, a $125.138.
  • Si eres pensionada o pensionado de gracia, exonerado político, o exonerado político de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA) o la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA), y tienes 82 años o más, solicita la PGU. Si cumples los 82 años entre octubre de 2025 y agosto de 2026, podrás solicitar y acceder al beneficio a contar del mes de tu cumpleaños.
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A partir de septiembre de 2026

  • Si tienes 75 años o más, hasta el 30 de septiembre, aumentará automáticamente a contar de ese mes. Si cumples 75 años entre octubre de 2026 y agosto de 2027, tendrás derecho al aumento desde el mes de tu cumpleaños.
  • Si eres pensionada o pensionado de gracia, exonerado político, o exonerado político de CAPREDENA o DIPRECA, y tienes 75 años o más hasta el 30 de septiembre, podrás solicitarla a partir de junio de ese año y podrás cobrar el beneficio desde septiembre. Si cumples los 75 años entre octubre de 2026 y agosto de 2027, podrás solicitar y acceder al beneficio a contar del mes de tu cumpleaños.

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¿Cuál es el último grupo en obtener el aumento?

A partir de septiembre de 2027

  • Si tienes 65 años o más, tu PGU aumentará al monto máximo.
  • Si eres pensionada o pensionado de gracia, exonerado político, o exonerado político de CAPREDENA o DIPRECA, y tienes 65 años o más, podrás solicitarla con tres meses de anticipación.
  • Si eres una persona montepiada de CAPREDENA o DIPRECA y no recibes otra pensión en algún régimen previsional, podrás solicitar un monto complementario para alcanzar el valor que tenga en esa fecha la PGU.

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