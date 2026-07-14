Por hasta 15 horas: Anuncian corte de agua en cinco comunas de Santiago para este martes

14 jul. 2026 - 01:00 hrs.

¿Qué pasó?

Con motivo de distintos trabajos de mantención en la red, Aguas Andinas informó que este martes 14 de julio se realizarán cortes programados de agua en cinco comunas de la Región Metropolitana.

De acuerdo a la sanitaria, los trabajos podrían tomar hasta 15 horas, debido a la renovación de redes y cambios de válvulas.

Los cortes no contemplan la totalidad de las comunas, ya que se centran en perímetros específicos que fueron dados a conocer por la compañía a través de su sitio web.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua?

Puente Alto

Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas de este martes 14 de julio.

Desde las 15:00 horas de este martes 14 de julio hasta las 01:00 horas del día miércoles 15 de julio.

La Pintana

Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas de este martes 14 de julio.

La Reina

Desde las 15:00 horas de este martes 14 de julio hasta las 01:00 horas del día miércoles 15 de julio.

Vitacura

Desde las 15:00 horas de este martes 14 de julio hasta las 06:00 horas del día miércoles 15 de julio.

Tiltil

Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas de este martes 14 de julio.

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