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Cortes de luz para este martes 14 de julio: Revisa las 10 comunas de la RM que tendrán interrupciones del servicio

¿Qué pasó?

Enel informó que este martes 14 de julio realizará nuevos cortes de luz en distintos sectores de la Región Metropolitana debido a trabajos de mantención y mejoras en la red.

Las interrupciones se extenderán por hasta siete horas en algunos sectores, dependiendo de cada zona, y afectarán a diez comunas de la capital.

Enel dispone de un mapa interactivo donde los usuarios pueden consultar las interrupciones programadas e identificar las calles y sectores específicos que se verán afectados.

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Para revisar si tu dirección está incluida en alguno de los cortes de este viernes, basta con ingresar al sitio web de la compañía y consultar el apartado de trabajos programados (pincha aquí).

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¿Qué comunas tendrán cortes de luz este martes?

La Florida

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas del lunes 14 de julio.

Lo Barnechea

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas del lunes 14 de julio.

Vitacura

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del lunes 14 de julio.

Desde las 11:30 hasta las 14:30 horas del lunes 14 de julio.

Lo Espejo

Desde las 10:30 hasta las 14:30 horas del lunes 14 de julio.

San Ramón

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas del lunes 14 de julio.

Cerrillos

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del lunes 14 de julio.

Estación Central

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas del lunes 14 de julio.

Renca

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del lunes 14 de julio.

 

Conchalí

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del lunes 14 de julio.

Huechuraba 

Desde las 10:30 hasta las 12:30 horas del lunes 14 de julio.

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