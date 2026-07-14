Cortes de luz para este martes 14 de julio: Revisa las 10 comunas de la RM que tendrán interrupciones del servicio

14 jul. 2026 - 00:30 hrs.

¿Qué pasó?

Enel informó que este martes 14 de julio realizará nuevos cortes de luz en distintos sectores de la Región Metropolitana debido a trabajos de mantención y mejoras en la red.

Las interrupciones se extenderán por hasta siete horas en algunos sectores, dependiendo de cada zona, y afectarán a diez comunas de la capital.

Enel dispone de un mapa interactivo donde los usuarios pueden consultar las interrupciones programadas e identificar las calles y sectores específicos que se verán afectados.

Para revisar si tu dirección está incluida en alguno de los cortes de este viernes, basta con ingresar al sitio web de la compañía y consultar el apartado de trabajos programados (pincha aquí).

¿Qué comunas tendrán cortes de luz este martes?

La Florida

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas del lunes 14 de julio.

Lo Barnechea

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas del lunes 14 de julio.

Vitacura

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del lunes 14 de julio.

Desde las 11:30 hasta las 14:30 horas del lunes 14 de julio.

Lo Espejo

Desde las 10:30 hasta las 14:30 horas del lunes 14 de julio.

San Ramón

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas del lunes 14 de julio.

Cerrillos

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del lunes 14 de julio.

Estación Central

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas del lunes 14 de julio.

Renca

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del lunes 14 de julio.

Conchalí

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del lunes 14 de julio.

Huechuraba

Desde las 10:30 hasta las 12:30 horas del lunes 14 de julio.

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