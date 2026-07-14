Cortes de luz para este martes 14 de julio: Revisa las 10 comunas de la RM que tendrán interrupciones del servicio
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
Enel informó que este martes 14 de julio realizará nuevos cortes de luz en distintos sectores de la Región Metropolitana debido a trabajos de mantención y mejoras en la red.
Las interrupciones se extenderán por hasta siete horas en algunos sectores, dependiendo de cada zona, y afectarán a diez comunas de la capital.
Enel dispone de un mapa interactivo donde los usuarios pueden consultar las interrupciones programadas e identificar las calles y sectores específicos que se verán afectados.Ir a la siguiente nota
Para revisar si tu dirección está incluida en alguno de los cortes de este viernes, basta con ingresar al sitio web de la compañía y consultar el apartado de trabajos programados (pincha aquí).
¿Qué comunas tendrán cortes de luz este martes?
La Florida
Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas del lunes 14 de julio.
Lo Barnechea
Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas del lunes 14 de julio.
Vitacura
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del lunes 14 de julio.
Desde las 11:30 hasta las 14:30 horas del lunes 14 de julio.
Lo Espejo
Desde las 10:30 hasta las 14:30 horas del lunes 14 de julio.
San Ramón
Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas del lunes 14 de julio.
Cerrillos
Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del lunes 14 de julio.
Estación Central
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas del lunes 14 de julio.
Renca
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del lunes 14 de julio.
Conchalí
Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del lunes 14 de julio.
Huechuraba
Desde las 10:30 hasta las 12:30 horas del lunes 14 de julio.
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