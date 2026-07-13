¿Qué es un río atmosférico y cuándo llegará a Santiago? El fenómeno podría intensificar las lluvias esta semana

13 jul. 2026 - 09:59 hrs.

¿Qué pasó?

Las lluvias volverán a marcar la pauta en la zona central durante esta semana y uno de los conceptos que más se ha repetido en los pronósticos es el de "río atmosférico".

Se trata de un fenómeno meteorológico que puede aumentar considerablemente la cantidad de precipitaciones cuando acompaña a un sistema frontal.

De acuerdo con los expertos, un nuevo río atmosférico afectará a parte del país durante los próximos días, dejando lluvias de distinta intensidad en varias regiones y reforzando el sistema frontal que avanzará hacia la zona central.

¿Qué es un río atmosférico?

Un río atmosférico es una extensa franja de vapor de agua que se desplaza por la atmósfera, transportando grandes cantidades de humedad desde zonas tropicales o subtropicales hacia latitudes más altas.

Por sí solo, un río atmosférico no genera precipitaciones. Sin embargo, cuando se encuentra con un sistema frontal o con cordones montañosos como la cordillera de los Andes, esa humedad se condensa y puede traducirse en lluvias intensas o abundantes nevadas.

Los meteorólogos clasifican estos eventos en una escala que va del 1 al 5, donde las categorías más altas están asociadas a precipitaciones más intensas y con mayor potencial de generar impactos.

¿Cuándo llegará a Santiago?

Según los pronósticos meteorológicos, el río atmosférico acompañará al sistema frontal que avanzará hacia la zona central durante esta semana.

En el caso de la Región Metropolitana, se espera que sus efectos comiencen a sentirse entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, periodo en que se pronostican lluvias en distintos sectores de Santiago.

El fenómeno aportará humedad adicional al sistema frontal, por lo que podría aumentar los montos de agua caída respecto de un frente tradicional, especialmente en sectores precordilleranos y cordilleranos.

¿Qué regiones serán las más afectadas?

Antes de llegar a la zona central, el sistema frontal dejará precipitaciones entre las regiones del sur y centro-sur del país, mientras que el río atmosférico favorecerá lluvias más persistentes en algunas zonas.

En la Región Metropolitana, las precipitaciones podrían extenderse durante buena parte del jueves, mientras las autoridades y organismos meteorológicos monitorean la evolución del evento y la intensidad que finalmente alcance el río atmosférico.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a los pronósticos oficiales y a las eventuales actualizaciones que emitan los organismos competentes ante cualquier cambio en las condiciones del tiempo.

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