"Al menos 5 días de precipitación": Jaime Leyton anticipa cuándo llega la lluvia a Santiago y advierte por río atmosférico

13 jul. 2026 - 07:52 hrs.

¿Qué pasó?

Un complejo panorama meteorológico para la zona central y norte del país entregó el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton. El experto advirtió sobre la formación de un masivo sistema frontal que llegará acompañado de un río atmosférico de categoría 4 a 5, catalogado como "destructivo" debido al fuerte impacto que genera por el volumen de agua.

Según anunció el experto que el evento dejará lluvias continuas por cerca de cinco días en la Región Metropolitana y afectará con extrema fuerza a regiones como Coquimbo y Valparaíso, donde habrá varios milímetros de agua caída.

¿A qué hora empieza a llover en Santiago?

De acuerdo a la información entregada por el meteorólogo, el cambio de tiempo en la capital comenzará a manifestarse de manera gradual desde mediados de semana:

Martes : Aumentará la nubosidad al final del día. En sectores de precordillera se podrían registrar algunas gotas débiles u ocasionales.

: Aumentará la nubosidad al final del día. En sectores de precordillera se podrían registrar algunas gotas débiles u ocasionales. Miércoles: El cielo estará completamente cubierto. "Después de las 21:00 horas podría comenzar la precipitación y va a aumentar su intensidad rápidamente hacia las primeras horas de la madrugada del jueves", detalló el meteorólogo.

Además de las primeras gotas, el miércoles por la noche se intensificará el viento, especialmente en el sector sur de Santiago y las comunas precordilleranas.

¿Cuáles serán los días más fuertes del sistema frontal?

Jaime Leyton enfatizó que la capital enfrentará un evento prolongado que se extenderá por casi toda la semana. "Lluvia fuerte el jueves, lluvia fuerte el viernes, continúa el sábado, continúa el domingo y continúa el lunes. Vamos a tener al menos 5 días de precipitación en Santiago", alertó.

Al ser consultado sobre las jornadas de mayor riesgo para la ciudad, el experto precisó el cronograma de máxima intensidad:

Jueves : La lluvia será intensa hacia el atardecer. Estará acompañada de rachas de viento de hasta 35 km/h, lo que genera peligro por la sobrecarga en los árboles.

: La lluvia será intensa hacia el atardecer. Estará acompañada de rachas de viento de hasta 35 km/h, lo que genera peligro por la sobrecarga en los árboles. Viernes : El agua caerá con fuerza durante gran parte de la jornada, y disminuirá levemente hacia la madrugada del sábado.

: El agua caerá con fuerza durante gran parte de la jornada, y disminuirá levemente hacia la madrugada del sábado. Sábado y domingo: El sistema volverá a intensificarse durante el fin de semana, y se mantendrá activo de forma constante en toda la cuenca de Santiago.

Alarma para Valparaíso y Coquimbo

Más allá de la situación de la Región Metropolitana, el meteorólogo advirtió que el impacto mayor se concentrará en las regiones de Coquimbo y Valparaíso debido a la cantidad y persistencia del agua.

En la costa de Valparaíso se proyectan montos de acumulación que podrían superar los 200 milímetros en total. Por su parte, la Región de Coquimbo —que arrastra un 96 % de déficit hídrico— vivirá una situación anómala: "Tienen un total anual en La Serena de 83 milímetros que podría triplicarse en estos 5 días", concluyó Leyton.

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