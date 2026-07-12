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Temblor en Argentina afecta a la zona norte del país: Revisa la magnitud del movimiento telúrico

¿Qué pasó?

La noche de este domingo, a las 21:12 horas, un temblor de magnitud 4.6 en Argentina afectó a la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 50 km al noroeste de San Antonio de Los Cobres, en la frontera con la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 224 km.

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Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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