Temblor en Argentina afecta a la zona norte del país: Revisa la magnitud del movimiento telúrico

12 jul. 2026 - 21:26 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este domingo, a las 21:12 horas, un temblor de magnitud 4.6 en Argentina afectó a la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 50 km al noroeste de San Antonio de Los Cobres, en la frontera con la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 224 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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