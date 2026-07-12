Investigan falla mecánica o problema de salud: Fiscalía descarta alcohol y drogas en conductor de fatal atropello en Viña del Mar

12 jul. 2026 - 21:32 hrs.

¿Qué pasó?

El accidente ocurrido esta mañana en la Feria Caupolicán del sector Gómez Carreño de Viña del Mar dejó como saldo a seis personas fallecidas y otras siete lesionadas; entre estos últimos, dos mellizos de tan solo ocho meses de edad.

Autoridades aún investigan causa del accidente

El corresponsal de Meganoticias en la región de Valparaíso, Rodrigo Escobar, explicó que el conductor de 37 años, funcionario de la Armada, se mantiene detenido en la 1° Comisaría de la "Ciudad Jardín" y que las autoridades aún investigan las causas del siniestro vial.

"Esta persona venía conduciendo a exceso de velocidad, como bien lo aclara el fiscal; sin embargo, se le realizaron las pruebas de alcoholemia y también de narcotes, donde arroja negativo", detalló el reportero de Mega.

Ante esto, se están investigando otras posibles causas del accidente, como por ejemplo "el exceso de velocidad que fue acreditado, como también alguna falla mecánica o algún problema de salud que haya sufrido esta persona".

Control de detención la mañana del lunes

A través de un comunicado, la Armada explicó que el conductor detenido es un funcionario activo de la institución que estaba fuera de sus funciones y que conducía su vehículo particular.

Durante la tarde fue visitado por algunos familiares en la unidad policial donde está detenido; sin embargo, no pudieron tener contacto con él y solo le dejaron algunas pertenencias para pasar la noche.

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Se espera que su control de detención se desarrolle en horas de la mañana del lunes en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar.

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