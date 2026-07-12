Padre de mellizos lactantes relata momentos de terror tras atropello: "Veo a mis hijos en el suelo y a mi señora un poco más allá"

12 jul. 2026 - 17:34 hrs.

¿Qué pasó?

Meganoticias conversó esta tarde con Patricio Salas, padre de los mellizos lactantes y esposo de una mujer que fueron víctimas del mortal atropello ocurrido esta mañana en la Feria Caupolicán de la ciudad de Viña del Mar, en la región de Valparaíso.

"Pensé lo peor"

Salas contó que su señora Camila Figueroa y él habían recién terminado de descargar los peluches que venden en la feria cada domingo, cuando en cosa de un instante el auto pasó a gran velocidad arrollando a las personas.

"Llegamos ahí al paradero, descargamos los bolsos, bajamos el coche, subimos a los chiquillos al coche y yo fui a dejar el auto. Y cuando vuelvo, voy a subir el pie a la vereda y veo el auto. Fue en cosa de un segundo, de un relámpago, y veo a mis hijos en el suelo y a mi señora un poco más allá tirada", relató.

"Pensé lo peor, pero Dios es grande. Así que Dios ahí nos dio un milagro", agradeció Patricio al no tener que lamentar una tragedia mayor en su familia.

Según explicó, sus bebés se salvaron porque su mujer "los alcanzó a mover un poquito y ella recibió todo el golpe, porque si no, otra hubiera sido la historia a lo mejor, porque ellos van a cumplir ocho meses recién".

Camila está cursando su último año de Trabajo Social, carrera que estudia por las noches cuando Patricio vuelve de su trabajo de construcción para cuidar a sus cuatro hijos. Ambos trabajan en la feria todos los domingos para complementar sus ingresos.

Patricio contó además en la entrevista con Meganoticias Actualiza que ya pudo ver a sus hijos y su mujer en el hospital. "Decía que le dolía todo el cuerpo (...) Está con su pie quebradito, su brazo, su hombro, está con dolores de cabeza", dijo al informar de su esposa, añadiendo que los niños están en buen estado de salud.

Actualizan estado de los heridos

En horas de la tarde, el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar actualizó el estado de las siete personas heridas, informando que cinco de los lesionados ya han sido dados de alta.

Según el reporte del corresponsal de Meganoticias en la región de Valparaíso, Rodrigo Escobar, Camila y sus hijos permanecerán "en recuperación" en el hospital, luego de que la joven madre fuera operada de su lesión en el codo.

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